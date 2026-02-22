El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por la llegada de un frente de nubes negras cargadas de actividad eléctrica que traerán tormentas, vientos inestables y lluvias intensas, que alcanzarán los 10 milímetros acumulados. El Servicio Meteorológico emitió una alerta por un temporal que afectará a casi toda la provincia de Buenos Aires. Según informó el organismo, las lluvias llegarán este lunes 23 por la mañana en forma de chaparrones y se mantendrán durante todo el día, acompañadas por tormentas aisladas. Además, el SMN emitió una alerta roja por tormentas fuertes en el oeste de la provincia, con lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Las zonas afectadas son: El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: