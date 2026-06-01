En esta noticia Sube el petróleo por la escalada de la guerra en Medio Oriente

Irán suspendió este lunes las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Medio Oriente, según afirmó la agencia de noticias iraní Tasnim. La decisión se produce en medio de una nueva ofensiva de Israel en el sur del Líbano .

“El equipo negociador iraní suspende las conversaciones y el intercambio de mensajes (con Estados Unidos) a través de un mediador", afirmó el medio de comunicación iraní, dado que Israel “sigue cometiendo crímenes en el Líbano”. También aseguró que hasta que no haya un fin de las hostilidades en el Líbano “no habrá diálogo”.

En tanto, medios iraníes señalaron que Teherán y sus aliados analizan avanzar con bloqueos estratégicos en el Estrecho de Ormuz y en el estrecho de Bab el Mandeb, dos pasos clave para el comercio marítimo mundial.

Las últimas noticias llegaron luego de un nuevo intercambio de ataques entre Irán y Estados Unidos esta madrugada, con el bombardeo estadounidense a Goruk y la isla de Qeshm y la respuesta iraní contra la base desde la que procedió el ataque.

Las autoridades iraníes insistieron a lo largo de la jornada que el alto el fuego con Estados Unidos desde el 8 de abril incluye el Líbano, país que está siendo atacado por Israel. Al respecto, primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este lunes bombardeos contra Beirut.

Poco antes el presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que Estados Unidos e Israel pagarán por lo que Teherán considera el incumplimiento de la tregua en el país árabe. “Toda decisión tiene un precio, y llega el momento de pagar la factura”, aseguró en X esta mañana.

Alerta por un nuevo bloqueo del Estrecho de Ormuz ante el temor de una profundización del conflicto entre Irán y Estados Unidos.

Sube el petróleo por la escalada de la guerra en Medio Oriente

La suspensión de las conversaciones entre ambos países y la escalada militar marcan la jornada, con una nueva subida del precio del Brent por encima de los u$s 97 por barril y una suba acumulada del 7%.

El anuncio publicado por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, hizo que el petróleo de referencia en Europa pasara de los u$s 93 a alcanzar los u$s 97,52, 5,53 dólares más que al cierre del viernes.

Por su parte, el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) CLc1 también se disparó un 8,22% para llegar a u$s 94,54. Al mismo tiempo, el gas natural de referencia en Europa, el del mercado TTF de Países Bajos, escalaba un 9,31%, y el megavatio hora se pagaba a 48,954 euros, 4 euros más caro que al cierre del viernes.

Ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó que su propuesta para un plan de paz con Irán incluye clausulas detalladas sobre el programa nuclear iraní, una afirmación que llega después de que medios estadounidenses informaran que el mandatario ha pedido enmendar algunas disposiciones del borrador en el que llevaban semanas trabajando Washington y Teherán.

Donald Trump aseguró que no tiene prisa por lograr un “buen acuerdo” de paz con Irán Fuente: EPA/Sipa USA POOL SAMUEL CORUM / POOL

Según fuentes citadas por el medio digital Axios, en el apartado nuclear Trump habría pedido detalles más concretos sobre cuándo y cómo Washington se haría con el control de las reservas de uranio enriquecido iraníes.

El sábado a la noche, Trump afirmó en una entrevista con la cadena Fox News que no tiene prisa por lograr un “buen acuerdo” de paz con Irán. “Esto va lentamente, lleva mucho tiempo. No tengo prisa (...) Si uno tiene prisa, no va a conseguir un buen trato”, aseguró el jefe de la Casa Blanca, quien advirtió que, si no consigue el acuerdo que desea, volverá a atacar a la República Islámica.