En medio de la ola de calor que atraviesa el país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por una tormenta negra que traerá lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento.

Según el organismo, este fenómeno climático durará por cuatro días en ciertos sectores de Argentina a partir de este jueves. De esta manera, las altas temperaturas estarán acompañadas por precipitaciones.

Foto: SMN

Alerta por una tormenta negra: qué provincias están bajo riesgo

De acuerdo al mapa del SMN, las lluvias comienzan este jueves 4 de diciembre en Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza . Las precipitaciones persistirán durante el viernes 5, sábado 6 y domingo 7, por lo que se viene una racha de lluvias intensas.

Posteriormente, el fenómeno climático se detendrá para el lunes en la mayoría de las provincias, aunque por la tarde, podría volver a llover en las zonas altas de Salta y Jujuy.

¿Qué efectos trae esta tormenta negra?

De acuerdo a la publicación, el pronóstico indica que “el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.

En ese sentido, señalaron que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo, ráfagas de viento de hasta 70 km/h, actividad eléctrica y abundante caída de agua en períodos cortos.

La precipitación acumulada estaría entre los 30 mm y 50 mm, aunque puede superarse de forma puntual. Los valores más altos se darán durante la tarde/noche del día sábado 6 de diciembre .

Por último, adelantaron que no se descarta la caída de nieve para estos cuatro días, más precisamente las zonas de alta cordillera de las provincias.

Las recomendaciones del SMN por las lluvias y tormentas