Las proyecciones meteorológicas mantienen alerta por clima severo para lo que resta de la semana en el centro de Estados Unidos.

Expertos advirtieron por múltiples rondas de tormentas para las próximas horas que podrían causar lluvias intensas, granizo, vientos sumamente fuertes, capaces de superar las 65 mph .

Alerta por lluvias intensas para hoy miércoles 10 de junio

De acuerdo con lo indicado por expertos de AccuWeather, el principal riesgo para hoy de tormentas severas abarcará una extensa región desde el sur de Canadá hasta el Medio Oeste y sectores del Valle del Misisipi, donde las ráfagas de viento podrían exceder las 65 mph.

Hay alerta para hoy por fuertes tormentas. Shutterstock

Los especialistas explican que la mayor concentración de tormentas intensas tendrá lugar entre Fargo, en Dakota del Norte y el oeste de Wisconsin.

Se advirtió además sobre la posibilidad de que el riesgo aumente si las condiciones atmosféricas se tornan incluso más favorables para el desarrollo de clima severo.

Qué dicen las proyecciones meteorológicas para el jueves y viernes de esta semana

Tanto el jueves por la tarde como por la noche el riesgo de tormentas abarcará los sectores comprendidos entre el este de Kansas y Michigan. Durante esta jornada también se esperan lluvias intensas, granizo y vientos dañinos, con ráfagas capaces de alcanzar los 129 km/h (80 mph).

El viernes, por su parte, especialistas indican que la amenaza se situará en el Valle de Ohio y los Apalaches.