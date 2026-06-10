El tiempo en España durante este miércoles, 10 de junio de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por precipitaciones.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 10 de junio

El clima en España se caracterizará por una situación de estabilidad y cielos poco nubosos o despejados, con nubes bajas en algunas regiones del norte y posibilidad de precipitaciones débiles. En el tercio oriental, se prevén nubes de evolución y la posibilidad de tormentas aisladas por la tarde.

Las temperaturas máximas descenderán en Baleares y el extremo sur, mientras que se espera que suban en el norte. Las mínimas aumentarán en el suroeste y descenderán en otras áreas, con noches tropicales en el Guadalquivir. El viento será moderado en varias zonas, predominando la componente norte y oeste en distintas regiones.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

En Madrid, poco nuboso con intervalos de nubes altas y algo de evolución en horas centrales; 32°C de máxima y 16°C de mínima, con vientos flojos variables y predominio del nordeste.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, se prevén cielos poco nubosos con algunas nubes altas y chubascos ocasionales en las sierras orientales. Las temperaturas descenderán en el litoral mediterráneo, alcanzando máximas de 38 grados y mínimas de 13 grados en Huelva. Habrá vientos flojos y moderados, con levante fuerte en el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso por la mañana, mejorando a poco nuboso al mediodía, excepto en el Valle de Aran y tercio oriental. Se esperan chubascos en el Pirineo durante la madrugada, con probabilidad de que se extiendan al resto antes de remitir en la mañana. Las temperaturas descenderán, con máximas de 31 grados en el norte de Tarragona y mínimas de 12 grados. El viento será moderado en el Ampurdán y flojo en otras zonas, con posibilidad de rachas fuertes en el Ampurdán.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se caracterizará por cielos con intervalos nubosos en la mitad sur y poco nubosos en la norte durante la mañana, tendiendo a poco nuboso en general. Por la tarde, se espera la aparición de nubes de evolución diurna en el sur de Teruel, con baja probabilidad de chubascos dispersos. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 28 grados, con un descenso general y el viento será moderado del noroeste en el valle del Ebro y flojo en otras áreas. Se podrían registrar rachas intensas en zonas expuestas de Zaragoza.

El clima en Asturias se presentará con cielos mayormente nublados, brumas y niebla en la Cordillera y posibilidad de lluvias débiles en el este. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 21 grados, con mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso. El viento será flojo, variando hacia el norte y nordeste a mediodía.

Cómo estará el clima en España este miércoles 10 de junio (foto: Pexels). ABHINAV JOSHI

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso con nubes altas, temperaturas con pocos cambios (máx. 29°C, mín. 14°C) y viento moderado del nordeste.

Predominio de cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con probabilidad de lloviznas en medianías a primeras horas y apertura de claros por la tarde. En Lanzarote y Fuerteventura, nuboso tendiendo a poco nuboso, mientras que en el resto será poco nuboso o despejado. Temperaturas entre 15 y 26 grados, sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte y rachas ocasionales en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo nuboso por la mañana con probabilidad de lluvias débiles, temperaturas entre 14 y 29 grados y viento flojo que girará a componente este.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León, el clima se presentará con intervalos nubosos en el extremo norte, donde podría haber alguna precipitación débil en la parte este, mientras que en el resto de la región habrá poco nuboso con nubes altas. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, alcanzando los 5 grados y las máximas experimentarán un ligero descenso en el sureste, llegando a los 32 grados en el resto. Se espera un viento del noreste o norte, flojo, con intervalos moderados en la mitad este.

En Cuenca y Albacete, el clima se presentará con intervalos de nubes bajas al amanecer y al atardecer, brumas en zonas montañosas y nubes altas durante el día, con posibilidad de algunas precipitaciones débiles en el sistema Ibérico y Albacete. Las temperaturas oscilarán entre los 8 grados de mínima y 34 grados de máxima, con descensos más notables en la mitad oriental y en el norte de Guadalajara. Los vientos serán flojos y variables, predominando del este al inicio y final del día.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, intervalos de nubes bajas, 18 °C de mínima, 24 °C de máxima en descenso y vientos de levante flojos, subiendo a moderados por la tarde.

En Melilla, cielos con intervalos nubosos de nubes bajas, temperaturas sin cambios (máx. 27º, mín. 21º) y vientos flojos del noreste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos, brumas de madrugada en montañas, lluvia débil y dispersa en el norte, temperaturas sin cambios y viento flojo que tenderá por la mañana a noroeste y norte.

En La Rioja, poco nuboso con intervalos en La Rioja Alta y el Ibérico, viento del noroeste flojo con intervalos de moderado en el este y temperaturas de 10°C a 23°C (mínima en ligero descenso y máxima sin cambios o en ligero ascenso).