El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su reporte trimestral y anticipó que los próximos tres meses estarán marcados por temperaturas inusualmente altas en Buenos Aires y gran parte del país.

Según el organismo, se espera un cambio abrupto en las condiciones climáticas, que podría dar lugar a olas de calor extremas en casi todas las regiones, con especial intensidad en el noreste del país.

Ola de calor extrema: ¿cuáles serán las zonas más afectadas?

El informe estacional del SMN advierte que el norte de la provincia de Buenos Aires, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe serán las zonas más afectadas, con un 55% de probabilidad de superar los valores históricos de temperatura.

También se prevé una alta probabilidad de calor extremo (50%) en Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Salta, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Córdoba.

Servicio Meteorológico Nacional

En el sudoeste y la Patagonia, el calor también se hará sentir, aunque con menor intensidad. En esas regiones, el SMN estima un 45% de chances de que las temperaturas se ubiquen por encima del promedio.

La única zona que se mantendría dentro de los parámetros históricos es el noroeste argentino, que incluye a La Rioja, Catamarca, Tucumán, el centro-este de Salta y Jujuy.

Alerta por lluvias intensas y sequías

Además del aumento térmico, el SMN analizó el comportamiento de las lluvias, un factor clave para anticipar el impacto en la salud pública, especialmente por el riesgo de enfermedades como el dengue.

Fuente: Télam

En general, las precipitaciones se mantendrán dentro de los valores normales en casi todo el país hasta diciembre. Sin embargo, el noreste argentino podría experimentar lluvias por encima del promedio, con un 50% de probabilidad de exceso hídrico.

En contraste, el noroeste y el sur del país podrían enfrentar un déficit de lluvias, ya que se espera que las precipitaciones sean más escasas que lo habitual.

Pronóstico semanal: ¿cómo estará el clima en Buenos Aires?

Para esta semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el SMN anticipa temperaturas agradables, con una tendencia al aumento: