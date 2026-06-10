Las autoridades mantienen el monitoreo ante el aumento de lluvias, vientos y fenómenos asociados a la inestabilidad atmosférica.

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Las condiciones meteorológicas en Colombia tendrán un giro importante entre el miércoles 10 y el jueves 11 de junio, con un escenario marcado por lluvias persistentes, descenso de temperaturas en varias zonas del territorio nacional y la posibilidad de eventos asociados como fuertes ráfagas de viento y caída de granizo en sectores puntuales.

Los pronósticos indican que el país entrará en un periodo de 48 horas de alta variabilidad climática que afectará especialmente áreas de la región Andina, la Orinoquía y algunos puntos del sur del país.

Aunque el miércoles se espera una reducción de las precipitaciones frente a jornadas anteriores, la humedad acumulada y las condiciones atmosféricas seguirán favoreciendo la formación de nubosidad densa y tormentas aisladas en distintas regiones.

¿Cuáles serán las zonas de Colombia con más lluvias este miércoles 10 de junio?

Para el miércoles, las precipitaciones se concentrarán principalmente en sectores de Antioquia, Caquetá, el sur de Santander, el occidente de Boyacá, el sur del Meta, el norte de Guaviare, el piedemonte de Putumayo y el occidente del Amazonas.

Los expertos advierten que durante la tarde y la noche podrían desarrollarse núcleos de tormenta capaces de generar ráfagas de viento fuertes y, de manera localizada, caída de granizo, especialmente en zonas montañosas donde las corrientes atmosféricas favorecen este tipo de fenómenos.

Autoridades recomiendan mantenerse atentos ante posibles crecientes súbitas y deslizamientos. ChatGPT - creada con IA

Mientras tanto, gran parte de las regiones Caribe y Pacífica tendrán predominio de tiempo seco, aunque no se descartan lluvias aisladas en sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta y en áreas del sur de Atlántico, Córdoba, Cauca y Nariño.

¿Dónde hará más frío durante la tormenta de 48 horas?

Las temperaturas más bajas se sentirán en sectores de montaña de la región Andina, especialmente en zonas elevadas de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Santander y Nariño, donde la combinación entre nubosidad, lluvias y vientos incrementará la sensación de frío.

En ciudades ubicadas sobre la cordillera Oriental también podrían registrarse jornadas con ambiente más fresco de lo habitual, particularmente durante las noches y las primeras horas de la mañana.

Bogotá, por ejemplo, mantendrá condiciones lluviosas durante buena parte de la semana, con precipitaciones más frecuentes en horas de la tarde y la noche.

¿Qué departamentos estarán bajo alerta por fuertes vientos y posible granizo?

Las condiciones de inestabilidad atmosférica previstas para estas jornadas aumentan la probabilidad de tormentas eléctricas acompañadas de ráfagas intensas en departamentos como Antioquia, Boyacá, Santander, Cundinamarca, Meta, Caquetá y Putumayo.

En este tipo de eventos es común que se presenten episodios breves pero intensos de granizo, especialmente en áreas de cordillera y zonas de transición entre valles y montañas.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales, evitar permanecer bajo árboles durante tormentas eléctricas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

¿Cómo estará el clima en Colombia el jueves 11 de junio?

Para el jueves se prevé una disminución general de las precipitaciones en gran parte del país. Sin embargo, algunas regiones registrarán un incremento de las lluvias, especialmente en Arauca, Casanare, Vichada, el noroccidente de Cundinamarca y el suroccidente de Nariño.

También podrían presentarse lluvias de intensidad ligera a moderada en sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Bolívar, Santander, Antioquia, el occidente de Boyacá y zonas montañosas del Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

A pesar de esta reducción parcial, la atmósfera continuará inestable, por lo que seguirán existiendo condiciones para episodios aislados de tormenta acompañados de viento fuerte.

¿Cuándo llegarán las lluvias más intensas de la semana?

Los pronósticos indican que el viernes 12 de junio podría convertirse en la jornada con mayores acumulados de lluvia de toda la semana. Las precipitaciones más significativas se esperan en la región Andina, la Amazonía, el sur de la Orinoquía y sectores del norte de la región Pacífica.

Por esta razón, las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre posibles crecientes súbitas, deslizamientos de tierra e inundaciones en áreas vulnerables, especialmente en municipios ubicados cerca de quebradas y ríos de respuesta rápida.