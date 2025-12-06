En esta noticia
Se viene 72 horas seguidas de lluvias intensas y tormentas eléctricas, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A su vez, hay posibilidad de caída de granizo, por lo que deberán estar atentos.
Los fenómenos climáticos ya comenzaron durante este sábado 6 de diciembre y continuarán dos días más. Las principales zonas afectadas es el norte argentino, en donde también están atravesando una ola de calor.
Alerta por lluvias y tormentas: a qué zonas afecta
Las provincias del norte de Argentina enfrentarán fuertes tormentas durante este fin de semana, con alertas naranjas en San Juan y La Rioja. De acuerdo al SMN, las jurisdicciones afectadas serán:
- Sábado 6: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, norte de Córdoba y Mendoza
- Domingo 7: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, norte de Córdoba, Mendoza, Santa Fe y norte de Buenos Aires por la mañana
- Lunes 8: Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Chaco, Catamarca, La Rioja, norte de San Luis, norte de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.
¿Qué fenómenos se esperan en estas provincias?
Para las provincias que están bajo alerta naranja, el SMN explicó que las zonas afectadas tendrán “lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas”. Además, habrá algunas precipitaciones abundantes en cortos períodos.
No se descarta la caída de granizo con actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento que alcanzarán los 90 km/h. La precipitación acumulada será entre 40 y 70 mm, superándose en forma localizada.
Para las demás jurisdicciones, los vientos serán de 70 km/h, mientras que se darán valores diarios de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm.
Recomendaciones ante una alerta naranja por tormentas
- Salí de casa únicamente si es necesario.
- Permanecé dentro de edificaciones seguras y cerradas, tales como viviendas, colegios o edificios públicos.
- Desenchufá todos los aparatos eléctricos y cortá la luz general si el agua comienza a entrar.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Evitá las zonas propensas a inundaciones y no ingreses a calles o avenidas anegadas.
- Retirá o fijá firmemente los objetos que el viento pueda arrastrar.
- Prepará una mochila de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá completamente los teléfonos móviles con antelación.
- Tené a mano los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.