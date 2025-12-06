Representación de una tormenta creada con inteligencia artificial (IA).

Se viene 72 horas seguidas de lluvias intensas y tormentas eléctricas, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A su vez, hay posibilidad de caída de granizo, por lo que deberán estar atentos.

Los fenómenos climáticos ya comenzaron durante este sábado 6 de diciembre y continuarán dos días más . Las principales zonas afectadas es el norte argentino, en donde también están atravesando una ola de calor.

Anuncian lluvias intensas y tormentas eléctricas por 72 horas seguidas: a qué zonas afectarán. Foto: SMN

Alerta por lluvias y tormentas: a qué zonas afecta

Las provincias del norte de Argentina enfrentarán fuertes tormentas durante este fin de semana, con alertas naranjas en San Juan y La Rioja . De acuerdo al SMN, las jurisdicciones afectadas serán:

Sábado 6 : Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, norte de Córdoba y Mendoza

Domingo 7 : Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, norte de Córdoba, Mendoza, Santa Fe y norte de Buenos Aires por la mañana

Lunes 8: Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Chaco, Catamarca, La Rioja, norte de San Luis, norte de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.

¿Qué fenómenos se esperan en estas provincias?

Para las provincias que están bajo alerta naranja, el SMN explicó que las zonas afectadas tendrán “lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas”. Además, habrá algunas precipitaciones abundantes en cortos períodos.

No se descarta la caída de granizo con actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento que alcanzarán los 90 km/h. La precipitación acumulada será entre 40 y 70 mm, superándose en forma localizada.

Para las demás jurisdicciones, los vientos serán de 70 km/h, mientras que se darán valores diarios de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm.

Recomendaciones ante una alerta naranja por tormentas