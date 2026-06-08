Las proyecciones meteorológicas anticipan que una nueva ronda de clima severo llegará a diversas zonas del centro de Estados Unidos durante esta semana.

Hay alerta por múltiples rondas de tormentas que podrían provocar lluvias intensas, granizo, vientos dañinos capaces de superar los 100 km/h e incluso algunos tornados aislados .

Los expertos indican que las regiones más comprometidas por este temporal se ubican en las Grandes Llanuras, el Medio Oeste y sectores del Valle de Misisipi, los Grandes Lagos y el Valle de Ohio.

Alerta por tormentas para hoy lunes: las zonas afectadas

De acuerdo con lo indicado por expertos de AccuWeather, durante la tarde noche de hoy lunes el principal riesgo estará concentrado desde el Panhandle de Texas hasta el noreste de Dakota del Sur. Las tormentas más fuertes pueden generar

Ráfagas de viento de hasta 105 km/h (65 mph)

Caída de granizo

Lluvias intensas en cortos períodos de tiempo

Hay alerta por clima severo para toda la semana. Fuente: Shutterstock

Lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento para el martes: qué dicen los expertos

Para el martes por la tarde noche la actividad se concentrará en las Grandes Llanuras y el Medio Oeste, con especial foco en el noreste de Nebraska y noroeste de Iowa. Entre los principales riesgos los expertos incluyen

Lluvias torrenciales

Granizo

Vientos dañinos

Tornados aislados en las tormentas más intensas

El miércoles podría ser el día de mayor tiempo severo en toda la semana

En este caso el principal riesgo de tormentas severas abarcará una extensa región desde el sur de Canadá hasta el Medio Oeste y sectores del Valle del Misisipi.

Los especialistas indican que la mayor concentración de tormentas intensas tendrá lugar entre Fargo, en Dakota del Norte y el oeste de Wisconsin.

Se advirtió sobre la posibilidad de que el riesgo aumente si las condiciones atmosféricas se tornan incluso más favorables para el desarrollo de clima severo.

Qué esperar para finales de esta semana

Tanto el jueves por la tarde como por la noche el riesgo de tormentas abarca los sectores comprendidos entre el este de Kansas y Michigan. Durante esta jornada también se esperan lluvias intensas, granizo y vientos dañinos, con ráfagas capaces de alcanzar los 129 km/h (80 mph).

El viernes, por su parte, especialistas indican que la amenaza se situará en el Valle de Ohio y los Apalaches.