Llega la tormenta del año con 24 horas de lluvias intensas y fuertes vientos de 70 km/h: cuáles son las zonas más afectadas.

Las temperaturas subirán este lunes en gran parte de España, de una forma muy notable en el interior de la Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha anunciado chubascos que pueden ser fuertes en Teruel y en los Pirineos orientales.

Entre los fenómenos más significativos para mañana, la Aemet ha anunciado que las máximas sí registrarán un descenso, que puede ser de hasta 10 grados, en el Cantábrico oriental y en el Alto Ebro, y que habrá rachas de viento muy fuertes, superiores a 70 kilómetros por hora, en algunos puntos de Canarias.

Predominará el tiempo estable en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados, pero en Galicia y el área cantábrica el paso de un frente poco activo dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles.

También se prevén cielos nubosos en el norte de Canarias, Alto Ebro y, durante las primeras horas de la mañana, en el área del Estrecho y Melilla; por la tarde, se espera el desarrollo de nubes de evolución en interiores del tercio oriental y chubascos en los Pirineos y en Teruel que podrían ser localmente fuertes.

Llega la tormenta del año con 24 horas de lluvias intensas y fuertes vientos de70 km/h: cuáles son las zonas más afectadas. (Fuente: Shutterstock).

¿Cómo estará la temperatura en España?

Las máximas en ascenso en Baleares, el extremo sur y el tercio oriental, de forma notable (más de 6 grados) en el interior de la Comunidad Valenciana y aledaños; por el contrario, bajarán en el oeste y el norte, de forma notable e incluso localmente extraordinario (más de 10 grados) en el Cantábrico oriental y el alto Ebro.

Se superarán los 34 grados en depresiones del nordeste y zonas bajas de la mitad sur, alcanzando los 37 grados en el Guadalquivir; las mínimas en aumento en la mitad norte en descenso en el oeste de Extremadura y sin cambios en el resto, con noches ‘tropicales’ (con mínimas por encima de 20 grados) en La Mancha y el Guadalquivir.

Vientos

Predominará el viento del norte o del oeste en la Península, salvo durante las primeras horas en litorales del sureste peninsular y en el Estrecho, donde será de componente este antes de rolar a poniente, y en el Ampurdán, donde será de sur; el régimen de brisas dominará el resto de los litorales mediterráneos.

El viento será flojo en el interior, más intenso en los litorales y con intervalos de fuerte en Castilla y León por la tarde; en el valle del Ebro no se descartan rachas muy fuertes (más de 70 km/h) de cierzo; en Baleares el viento será flojo y del este, y en Canarias el alisio será moderado, con rachas muy fuertes en zonas expuestas.

Llega la tormenta del año con 24 horas de lluvias intensas y fuertes vientos de70 km/h: cuáles son las zonas más afectadas. (Fuente: Shutterstock).

¿Cuáles son las comunidades más afectadas por la fuerte tormenta?

Zonas con lluvias fuertes

Aragón: chubascos y tormentas localmente fuertes por la tarde, especialmente en el Sistema Ibérico de Teruel.

Cataluña: chubascos con tormenta en el Pirineo durante la tarde.

Zonas con lluvias débiles o dispersas

Galicia: lluvias débiles y dispersas en la mitad norte durante la tarde.

Asturias: lluvias débiles por la mañana y algún chubasco aislado por la tarde.

Cantabria: precipitaciones débiles y dispersas desde la mañana, con algún chubasco al final del día.

País Vasco: posibilidad de lluvias débiles y aisladas a lo largo de la jornada.

Castilla y León: no se descartan precipitaciones aisladas en zonas de montaña del norte.

Navarra: lluvias débiles y dispersas en el tercio norte.

La Rioja: posibles precipitaciones débiles en La Rioja Alta y áreas de sierra.

Canarias: baja probabilidad de lloviznas ocasionales en medianías del norte de las islas montañosas.

¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?