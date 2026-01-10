¿Se viene la Tercera Guerra Mundial? Rusia le responde a Estados Unidos y se estrena su tecnología militar más Fuente: Shutterstock

Tras la escalada de tensiones entre Washington y Moscú, Rusia vuelve a ocupar el centro de la escena militar mundial tras la incorporación de un nuevo sistema de radares antiaéreos. Los equipos de última generación serán para reemplazar a los emblemáticos S-350 y S-400.

Cómo son los nuevos sistemas antiaéreos de Rusia

Los últimos reportes sobre la Armada rusa indicaron que los S-350 fueron actualizados con un radar AESA modelo 96L6-TsP de matriz dual junto a tres módulos pasivos 96L6-VP.

Esa combinación le permitiría detectar aeronaves furtivas y operar de forma “encubierta”, sin necesidad de activar el radar principal y delatar su posición.

Según fuentes militares citadas por la prensa rusa, el objetivo sería aumentar la capacidad de respuesta frente a ataques electrónicos, un tipo de ofensiva que hoy define los campos de batalla modernos.

Si bien el S-350 está diseñado para neutralizar objetivos a media distancia, la incorporación de sensores avanzados lo ubica como una pieza clave dentro de la primera línea defensiva del país.

Qué pasará con radares S-400

La modernización también alcanzaría a los S-400, considerados el puntal de la defensa aérea rusa.

Esta plataforma habría sido preparada para operar con radares Yenisei, capaces de rastrear amenazas hipersónicas, una de las áreas tecnológicas donde Estados Unidos, China y Rusia compiten intensamente.

Según las filtraciones, el sistema podría detectar aeronaves furtivas entre 150 y 200 kilómetros, y ampliar ese rango hasta unos 600 kilómetros en el caso de aviones convencionales.

A diferencia del S-350, el S-400 puede fijar múltiples blancos de manera simultánea y operar como una segunda capa dentro del “escudo” aéreo ruso.

La fuerte inversión militar de Rusia

Moscú sostiene desde hace años una política de defensa escalonada y con una inversión constante. En la base se encuentran los S-350, luego los S-400 y, más arriba, los S-500, capaces de interceptar objetivos a gran altura.

En este sentido, se cree que el S-500 también podría integrar los radares Yenisei, lo que marcaría un salto tecnológico hacia una defensa aérea unificada y resistente a interferencias, posicionando al ejército ruso entre los de mayor innovación tecnológica.

Asimismo, y mientras crecen las tensiones con Washington y Europa, Rusia podría además exportar estas mejoras. En este aspecto, medios locales mencionaron que India negocia con Moscú la compra de nuevos S-400 tras su desempeño en la “Operación Sindoor”, y que en caso de concretarse, sería un movimiento estratégico en pleno proceso de modernización militar de Nueva Delhi.