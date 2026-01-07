El ejército más temido de la Segunda Guerra Mundial está de regreso: invirtieron millones en tanques de asalto y va por todo Fuente: IA

Alemania volvió a posicionarse en el centro de la escena militar europea tras confirmar una de las inversiones en defensa más importantes de los últimos años.

A través de un comunicado oficial del 19 de diciembre, las compañías Rheinmetall y KNDS anunciaron que Berlín ordenó la compra de 200 nuevos vehículos blindados de combate de infantería (IFV) Puma, una operación valuada en 4.200 millones de euros que refuerza de manera contundente a la Bundeswehr.

El contrato, ya firmado por la Oficina Federal de Equipamiento, Tecnología de la Información y Apoyo en Servicio de la Bundeswehr (BAAINBw), entró en vigor este mes y fija como objetivo que las entregas se completen hacia 2028, marcando un nuevo salto en la modernización del ejército alemán.

Alemania impulsó una renovación militar

Esta adquisición del ejército alemán nació en mayo de 2023, cuando se había ordenado un primer lote de 50 vehículos Puma, acompañado por un acuerdo marco que permitía ampliar la compra en el futuro.

Ese escenario se materializó ahora con un pedido que supera ampliamente las estimaciones previas, ya que a mediados de 2025 se hablaba de invertir 1.500 millones de euros por apenas 61 unidades.

El nuevo contrato responde directamente a los requerimientos de la OTAN, que exige fuerzas mecanizadas más numerosas, protegidas y con mayor capacidad de fuego ante un contexto geopolítico cada vez más tenso a nivel global.

Cómo son los poderosos tanques Puma al ejército alemán

Los IFV Puma se destacan por combinar protección, movilidad y potencia de fuego. Entre sus principales características técnicas se encuentran:

Capacidad para transportar hasta seis soldados , además de una tripulación de tres miembros

Blindaje que cumple con el nivel 6 del estándar STANAG

Sistema de protección activa MUSS 2.0 contra misiles enemigos

Motor diésel MTU V10 de 1.090 CV, con velocidad máxima de 70 km/h

En cuanto al armamento, cuentan con un cañón automático MK30-2ABM de 30 mm y una ametralladora coaxial HK MG4 de 5,56 mm, ideales para combate contra infantería.

La potencia de ataque de los nuevos tanques Puma de Alemania

Este nuevo sistema adoptado por el ejército alemán permite atacar blancos a más de 4 kilómetros, incluso sin contacto visual directo con el enemigo, lo que representa un salto táctico clave.

Además, Alemania planea modernizar hasta 297 Pumas existentes al estándar S1, que incluirá:

Nuevos sistemas de cámaras diurnas y nocturnas de alta resolución

Radios digitales para integración en redes de combate

Compatibilidad total con los misiles MELLS

Los trabajos deberían finalizar en 2029, mientras que Rheinmetall y KNDS ya anticipan una futura versión S2, orientada a la defensa contra drones, utilizando tecnología derivada del blindado Jackal.