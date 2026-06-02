Comenzó el Servicio Militar Obligatorio: anuncian la cartilla que tendrán que gestionar todos los mayores de 18 años

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer los detalles sobre la forma en que se realizará el Servicio Militar Nacional en 2026, así como la cartilla militar que deberán tramitar los ciudadanos mexicanos y los requisitos formales para iniciar el proceso.

Con esta información, la institución busca aclarar las versiones erróneas y confusiones que suelen circular cada año en torno a este trámite.

El Servicio Militar Nacional vuelve a colocarse en el centro de atención de miles de jóvenes en México. El trámite de la cartilla militar genera dudas, expectativas y, en muchos casos, desinformación, especialmente entre quienes cumplen la mayoría de edad o entre aquellos que no realizaron el proceso en el momento correspondiente.

Oficial para el Servicio Militar Obligatorio: ratifican la cartilla que tendrán que gestionar y los requisitos (foto: archivo).

A pesar de que el procedimiento evolucionó y ya no se lleva a cabo como en décadas anteriores, persisten interrogantes sobre si el Servicio Militar es obligatorio, quiénes deben cumplir con esta obligación y cuáles son las fechas clave para no quedar excluidos del registro oficial. No obstante, la información ya fue claramente definida por las autoridades competentes.

Servicio Militar Obligatorio en México: cuáles son las normas de Sedena

El periodo de alistamiento está dirigido a quienes integran la Clase 2008, es decir, quienes cumplirán 18 años durante 2026 , así como a los llamados remisos, ciudadanos que no realizaron el registro en años anteriores y que aún deben cumplir con esta obligación cívica.

La Sedena aclara que los ciudadanos de hasta 39 años que no hayan cumplido previamente con este requisito también están obligados a regularizar su situación militar.

De acuerdo con la Dirección General del Servicio Militar Nacional, el procedimiento para obtener la cartilla y su posterior liberación se estructura en cinco etapas administrativas y operativas.

Cada una debe cumplirse en tiempo y forma para recibir la hoja de liberación, documento que acredita el cumplimiento del servicio y que tiene validez oficial en distintos trámites.

Fechas de inscripción al SMN

El Servicio Militar Nacional 2026 se realizará a través de 13 sesiones sabatinas, cada una con un horario aproximado de 7:00 a 13:00 horas.

El programa de adiestramiento estará dividido en dos etapas a lo largo del año, organizadas de la siguiente manera:

Primer escalón: del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026.

Segundo escalón: del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026.

En cada una de estas etapas se llevarán a cabo las jornadas de capacitación, en las que los participantes deberán presentarse los sábados para cumplir con las actividades de instrucción correspondientes.