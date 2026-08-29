Ni detergente ni limón: la mejor manera de eliminar la quemadura de una olla y dejarla como nueva.

En esta noticia Cómo hacer la mezcla paso a paso

Cuando una comida se pega y se quema en el fondo de la olla, la primera reacción suele ser frotar con detergente o limón. Sin embargo, existe una combinación mucho más efectiva que no daña el material y evita el uso de virulana.

Se trata de una mezcla con dos ingredientes que suelen estar en cualquier alacena y que actúan de forma conjunta para aflojar los residuos quemados sin necesidad de raspar.

Cómo hacer la mezcla paso a paso

El método consiste en combinar agua con vinagre blanco en partes iguales y llevar la olla al fuego. Los pasos son los siguientes:

Llenar la olla con la mezcla de agua y vinagre blanco Llevarla al fuego hasta que hierva Agregar dos cucharadas de ácido cítrico Dejar que se produzca la reacción efervescente Retirar del fuego y dejar en remojo 15 minutos Frotar suavemente con una esponja no abrasiva

Ni detergente ni limón: la mejor manera de eliminar la quemadura de una olla y dejarla como nueva. Gemini.

El ácido acético del vinagre disuelve la grasa y los restos carbonizados, mientras que el ácido cítrico potencia el efecto desincrustante gracias a la reacción de burbujas que se genera al combinarlo con el calor.

A diferencia del uso de virulana, que puede rayar y deteriorar el material de la olla con el tiempo, esta técnica permite recuperar el brillo original sin dañar la superficie, ya sea de acero inoxidable, aluminio o teflón.

Como bonus, esta misma mezcla también sirve para desinfectar y desodorizar otros utensilios de cocina que hayan quedado con olor a quemado.

Un truco simple que ahorra tiempo, plata y evita tirar ollas que todavía tienen mucha vida útil por delante.