El Servicio Meteorológico Nacional informó que se aproxima un frente de tormentas que permanecerá por al menos 48 horas y que traerá ráfagas de viento, caída de granizo y actividad eléctrica constante a gran parte del litoral argentino.
Las tormentas se darán en Corrientes y Misiones, y se presentarán durante el sábado 29 y domingo 30 de agosto, con la posibilidad de extenderse hacia el lunes 31.
Qué fenómenos habrá durante el temporal
El fenómeno meteorológico afectará a parte del litoral argentino y traerá un marcado descenso en las temperaturas para la capital misionera.
Por su parte, las lluvias abundantes también podrían generar inundaciones en las zonas cercanas a los cauces de los ríos que atraviesan a los distritos afectados.
En tanto, se esperan por tormentas fuertes, lluvias abundantes en cortos períodos y una importante acumulación de agua. Además, no se descarta la presencia de intensas ráfagas de viento, caída de granizo y tormenta eléctrica.
Las zonas afectadas
- Corrientes: sudeste y noreste de la provincia con alerta meteorológica amarilla.
- Misiones: sur, norte y centro de la provincia con alerta meteorológica amarilla.
Recomendaciones ante el temporal
Cuando se presentan este tipo de condiciones, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda tener en cuenta las siguientes precauciones:
- Evitar circular durante los momentos de mayor intensidad.
- Mantenerse alejados de árboles, carteles y estructuras que puedan caer.
- Retirar o asegurar objetos que estén en balcones, patios y terrazas.
- No intentar atravesar calles inundadas o anegadas.
- Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de ingreso de agua.
- Tener a mano linterna, documentos y teléfonos de emergencia.
- Consultar periódicamente las actualizaciones oficiales del pronóstico.