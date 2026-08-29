El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un cambio importante en las condiciones del tiempo para este sábado 29 de agosto.

El organismo mantiene una alerta amarilla por tormentas para distintos municipios del sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

El fenómeno podría presentarse con lluvias abundantes en períodos cortos, fuertes ráfagas de viento, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico.

Alerta amarilla por tormentas: estas son las zonas de Buenos Aires que estarán afectadas

La advertencia meteorológica alcanza a una amplia franja del sudoeste bonaerense. De acuerdo con el informe difundido por el SMN, los municipios incluidos son:

Lobería

Patagones

Necochea

San Cayetano

Tres Arroyos

Adolfo Gonzales Chaves

Coronel Pringles

Coronel Dorrego

Monte Hermoso

Bahía Blanca

Tornquist

Coronel Suárez

Saavedra

Puán

Villarino

La alerta rige especialmente durante la tarde del sábado 29 de agosto, cuando podrían desarrollarse tormentas aisladas de distinta intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Tormenta del sábado: habrá lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas

Foto: Foco Uy Foco Uy

Según el organismo meteorológico, el área bajo alerta será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad. Algunas podrían alcanzar una intensidad considerable y estar acompañadas por distintos fenómenos adversos.

Entre los principales riesgos se encuentran las precipitaciones abundantes en períodos cortos , las ráfagas intensas , la posibilidad de granizo localizado y una actividad eléctrica frecuente .

El SMN estima que los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre 15 y 40 milímetros, aunque el registro podría ser superior de manera puntual en algunos sectores.

Esto significa que determinadas localidades podrían recibir una importante cantidad de agua en poco tiempo, especialmente durante los momentos de mayor intensidad de las tormentas.

Granizo y actividad eléctrica: cuáles son los principales riesgos

El escenario previsto no se limita a la lluvia. La presencia de granizo y tormentas eléctricas puede generar complicaciones adicionales, especialmente en zonas expuestas y durante los períodos de mayor actividad.

Las ráfagas fuertes de viento también constituyen uno de los factores de mayor atención durante el desarrollo de las tormentas. Por ese motivo, se recomienda asegurar objetos que puedan desplazarse o caer y evitar permanecer en lugares expuestos durante la tormenta.

La actividad eléctrica frecuente es otro de los fenómenos destacados por el SMN, por lo que resulta importante extremar las precauciones mientras duren los episodios de mayor intensidad.

¿Qué pasará en Buenos Aires y el AMBA este fin de semana?

El panorama será diferente para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el informe meteorológico difundido este viernes, la región tendrá un fin de semana mucho más estable, con presencia de sol y sin la tormenta prevista para el sudoeste bonaerense.

Durante las mañanas del sábado y domingo se esperan temperaturas frías , con mínimas estimadas de alrededor de 8 y 9 grados , respectivamente. También podrían formarse bancos de neblina.

Sin embargo, durante las tardes las condiciones mejorarían gracias a la presencia del sol, con temperaturas máximas que rondarían los 16 y 18 grados.