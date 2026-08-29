No es gimnasio, no es correr, no es bicicleta: la actividad para optimizar la respiración, proteger el corazón y eliminar dolores.

Existen diversas maneras de mantenerse activo, aunque ciertas prácticas integran movimiento, control de la respiración y trabajo muscular de una manera particular.

Entre tales prácticas, el yoga sobresale como una disciplina que puede proporcionar beneficios tanto físicos como mentales cuando se practica de forma regular.

Más allá de la flexibilidad, sus ejercicios y técnicas de respiración pueden favorecer la mejora de la movilidad, el alivio de ciertas molestias y el cuidado de la salud cardiovascular . Además, esta práctica puede contribuir a disminuir el estrés y favorecer un mejor descanso.

El yoga es un ejercicio para todas las edades. Shutterstock

De qué manera el yoga mejora la respiración y protege el corazón

La práctica regular también se relaciona con una gestión más efectiva del estrés y una disminución de factores asociados a la salud cardiovascular, tales como la presión arterial elevada y el exceso de peso.

Además, el yoga puede contribuir a la reducción del estrés y la inflamación general del organismo, dos elementos vinculados a la salud del corazón.

Las posturas de yoga suelen combinar movimientos lentos con respiración profunda, lo cual puede favorecer el flujo sanguíneo y el trabajo muscular .

Yoga: una solución efectiva para el dolor de espalda y la movilidad

Uno de los beneficios más reconocidos del yoga está vinculado al dolor de espalda. En este contexto, la Universidad Johns Hopkins indica que esta práctica puede resultar tan eficaz como los estiramientos tradicionales para mitigar el dolor lumbar y aumentar la movilidad.

La práctica del yoga no solo contribuye a la mejora del bienestar físico, sino que también tiene un impacto positivo en la salud mental. Diferentes investigaciones evidencian que la meditación y las técnicas de respiración promovidas en el yoga pueden reducir los niveles de estrés y ansiedad, favoreciendo un estado de calma y concentración.

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Yoga para movilidad, fuerza y bienestar general

El yoga no solo mejora la movilidad; sostener ciertas posiciones también contribuye a desarrollar fuerza, equilibrio y flexibilidad. Este aspecto se complementa con su efecto positivo sobre el bienestar integral, dado que una práctica regular puede propiciar una mayor vitalidad, un estado de ánimo más favorable y una adecuada administración del estrés.

En paralelo, otro beneficio relevante es su asociación con el descanso. Implementar una rutina de yoga antes de dormir facilita la preparación del cuerpo y la mente para conciliar el sueño y preservarlo durante la noche .

Conjuntamente, estos beneficios justifican la razón por la cual el yoga puede representar una opción atractiva para quienes persiguen una actividad que promueva movilidad, fuerza, respiración, salud cardiovascular y bienestar mental de manera simultánea.

Beneficios del yoga: salud mental y bienestar integral

Existen variantes del yoga que combinan movimientos con elementos de danza y música, lo que potencia la experiencia y ofrece un enfoque divertido para mantener la actividad física. Estas prácticas pueden atraer a quienes buscan un enfoque más dinámico.

El yoga también puede influir en la alimentación, ya que promueve la conexión cuerpo-mente, lo que ayuda a tomar decisiones más saludables. Esta relación mejora hábitos que benefician el bienestar general y la salud física.