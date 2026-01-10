Se parte el cielo y llega el diluvio más grande del año: qué provincias están bajo alerta. Fuente: Shutterstock.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige una alerta por tormentas eléctricas y lluvias torrenciales para Buenos Aires y otras 16 provincias. Justamente, un ciclón traerá fuertes precipitaciones y ráfagas de viento que alcanzarían los 80 kilómetros por hora.

Los fenómenos climáticos comenzaron a sentir desde las primeras horas de este sábado y durante la semana, habrá nuevos focos de precipitaciones que impactarán a diferentes jurisdicciones.

Se parte el cielo y llega el diluvio más grande del año: qué provincias están bajo alerta. Foto: SMN

Alerta meteorológica por un diluvio en Buenos Aires: a qué zonas afectarán las lluvias y cuándo

El efecto de la ciclogénesis provocará severas condiciones climáticas en la zona del Río de la Plata, con mayor impacto en el Área Metropolitana de Buenos (AMBA). Las lluvias llegaron durante la mañana del sábado 10 y se extenderán por toda la jornada.

Uno de los aspectos más destacados del mal tiempo serán las fuertes ráfagas que podrán superar los 80 km/h para la zona ribereña. Sin embargo, no se dará la misma intensidad para la zona oeste, con una acumulación de precipitaciones menor, entre 2 y 10 mm.

Mejoran las condiciones para el domingo, pero el SMN advierte que las precipitaciones podrían volver el martes para la zona sur, mientras que el jueves las lluvias llegarán a toda la provincia.

¿Cómo estará el clima en las otras provincias?

Según el SMN, los efectos de la ciclogénesis también tendrá efectos severos en otras provincias argentinas desde este sábado:

Jujuy, Salta y Tucumán

Vientos sentido norte de hasta 5 kilómetros por hora y caída de agua. Temperaturas oscilantes entre los 26° y los 17°. Continúan las precipitaciones durante toda la semana en diferentes horarios del día.

Catamarca, La Rioja y San Juan

La tormenta llegará a las provincias ubicadas al oeste para calmar la ola de calor. Se esperan precipitaciones durante todo el sábado 10 que harán descender la sensación térmica de 30° hasta los 18° con vientos inestables.

Misiones

Se esperan chubascos alisados durante toda la jornada con temperaturas máximas de 26° C y mínimas de 22°. El mal tiempo seguirá durante el domingo hasta la tarde.

Chaco y Formosa

Lluvias durante toda la jornada en ambas provincias, con máximas de 30° C para Chaco, mientras que habrá zonas en Formosa que no superarán los 26° C. El alivio comenzará el domingo hasta el próximo miércoles.

Mendoza

Habrá fuerte actividad eléctrica desde la tarde en la zona de la Cordillera de los Andes y un descenso en la temperatura hasta los 12°. Lo mismo ocurrirá el domingo, extendiéndose hasta la noche.

Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos

Las tres provincias tendrán tormentas que impactarán solo durante la tarde de este sábado, con máximas de 36° C y mínimas que no bajarán de los 16° C.

Río Negro y Chubut

Las precipitaciones se enfocarán en las zonas cercanas al océano Atlántico, lo cual traerá un alivio de la ola de calor que venía afectando a la región con 37 °C. El domingo vuelve el sol, aunque con una térmica que no pasará de los 30°.

Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego

Se esperan tormentas en gran parte de las provincias, con mayor énfasis en las áreas costeras, con máximas de 31° en Chubut y 12° para Tierra del Fuego. El alivio llega el domingo, aunque Ushuaia seguirá con gotas.