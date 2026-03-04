El pago de la patente es una obligación impositiva para todos los autos registrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sn embargo, desde la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) informaron que un grupo de conductores quedará exento y dejará de abonar el arancel. Según informó AGIP, un grupo de vehículos dejará de abonar el impuesto, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por el ente. De esta manera, dejarán de pagar el impuesto aquellos vehículos que cuenten con una antigüedad que supere los 25 años. En línea con este grupo, los vehículos utilizados para el traslado o uso diario de personas con discapacidad también podrán acceder al beneficio. Para estos casos, AGIP detalló que el beneficio “alcanza a un sólo vehículo por persona y en tanto el beneficiario conserve la titularidad del dominio”. El ente aclaró que en el caso de que el beneficiario no sea el titular del vehículo, la valuación no debe superar el importe que fija la Ley Tarifaria 2025, que actualmente es de $ 40.000.000. Quienes deseen realizar el trámite de exención de pago de patente por discapacidad deberán tener los siguientes documentos: La Verificación Técnica Vehicular es un trámite obligatorio que deben realizar todos los conductores. Desde el Gobierno porteño informaron que la exención de pago de la VTV se aplica en los siguientes casos: