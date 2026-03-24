Al momento de modificar tu residencia, es de suma importancia notificar a la Dirección General de Tráfico (DGT) en un plazo de 15 días. Esta acción asegura que todas las comunicaciones y notificaciones sean dirigidas a tu nueva dirección. Esto resulta fundamental para prevenir situaciones como la falta de conocimiento sobre una multa y el incumplimiento del plazo de pago, o la no recepción de una notificación de revisión del fabricante de tu vehículo. Adicionalmente, se encuentra disponible la opción de solicitar el envío de notificaciones de manera electrónica a través de la Dirección Electrónica Vial, la cual es accesible en cualquier momento y lugar. No debes omitir, además, que si realizas un cambio de domicilio, también es necesario actualizar la dirección de todos tus vehículos registrados. El artículo 10 del Reglamento General de Conductores (RD 818/2009) establece que cualquier cambio en los datos del conductor, incluido el domicilio, debe comunicarse a la DGT en un plazo máximo de 15 días desde que se produce el cambio. No comunicar el cambio de domicilio es una infracción administrativa. Es posible verificar su dirección de notificación actual mediante diversos métodos: En la Sede Electrónica de la DGT, en su área privada miDGT, podrá encontrar la dirección de notificación en el primer panel, junto con otros datos de contacto registrados en Tráfico: teléfono y correo electrónico. Asimismo, puede consultar su dirección de notificación en cualquier Jefatura u Oficina Provincial de Tráfico, para lo cual será necesario solicitar una cita previa en línea o por teléfono al 060. La aplicación móvil miDGT permite acceder a esta información, donde se puede localizar en la sección ‘Ajustes’ del menú. Aquí puede descargarse: miDGT es la nueva DGT. Se pueden identificar cuatro métodos principales para modificar la dirección de notificación: a través de internet (utilizando el DNI electrónico, certificado digital o cl@ve), por teléfono (contactando al 060), mediante la aplicación miDGT y de manera presencial en cualquier Jefatura u Oficina Provincial de Tráfico. En el caso de elegir el método presencial, es imperativo completar una solicitud en un formulario oficial y presentarse con un documento de identificación. Asimismo, se requiere aportar un documento de empadronamiento que valide el cambio de domicilio. Por último, es fundamental señalar que este procedimiento no conlleva ningún costo. No obstante, la falta de realización del mismo puede acarrear una multa de 80 euros.