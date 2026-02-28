El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) puso en marcha un plan excepcional y transitorio que busca reducir la morosidad y facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes. Este régimen contempla bonificaciones del 50% para quienes pagaron la patente de rodados al contado en enero de 2026 y del 30% para aquellos que opten por financiar la deuda, informó el Congreso de Intendentes, a través de un comunicado. Este beneficio alcanza a aquellas infracciones aplicadas por las intendencias departamentales hasta fines de 2025, incluyendo también a vehículos con matrícula extranjera. Asimismo, quienes hayan pagado la patente anual y las multas correspondientes durante el primer vencimiento de enero de 2026 recibirán la acreditación automática del descuento en una cuenta corriente asociada al vehículo, anunció el organismo que nuclea a las 19 intendencias del país. El comunicado señala que se exigirá el pago conjunto de la patente de rodados y las multas como condición para acceder a estos beneficios. Además, se implementará un convenio especial de financiación de hasta cinco cuotas bimensuales, sin intereses ni entrega inicial, siempre que se cumpla con los plazos establecidos. Este nuevo régimen estará vigente desde el próximo lunes 1º de marzo, mes en el cual se vence la segunda cuota de la patente de rodados (20 de marzo de 2026) y durante el ejercicio 2026.