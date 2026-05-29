El “Nostradamus” chino reveló cómo será el sangriento final del conflicto entre EE.UU. e Irán.

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El profesor Xueqin Jiang, conocido mundialmente como el “Nostradamus chino”, volvió a ser noticia. Sus predicciones anteriores, entre ellas el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, le dieron una notoriedad global que hoy lo ubica entre las figuras más buscadas en internet.

Ahora, Jiang apuntó directo al conflicto entre Estados Unidos e Irán y anticipó un desenlace que generó alarma en redes sociales de todo el mundo.

Qué predijo el “Nostradamus chino” sobre EE.UU. e Irán

Según sus declaraciones, el enfrentamiento entre ambas potencias no terminaría en un acuerdo diplomático sino en una escalada de consecuencias devastadoras.

La frase que más circuló fue contundente: “El imperio estadounidense desaparecería” como resultado de este conflicto.

Jiang no especificó fechas concretas, algo habitual en sus pronósticos, pero sí describió un escenario de colapso geopolítico que involucraría a varias naciones y alteraría el orden mundial tal como se lo conoce .

Sus palabras se difundieron con rapidez en foros y plataformas digitales, en un contexto en el que la tensión entre Washington y Teherán sigue siendo uno de los focos más seguidos de la agenda internacional.

Por qué el mundo le presta atención a este personaje

El profesor Jiang acumula una serie de predicciones que, con el tiempo, resultaron acertadas. Ese historial es el que le da peso a sus nuevas afirmaciones, más allá del debate sobre el valor científico de este tipo de vaticinios.

El profesor Xueqin Jiang, conocido mundialmente como el “Nostradamus chino”, es conocido por sus predicciones en conflictos mundiales. Archivo.

Entre los pronósticos que más se mencionan como cumplidos se destacan:

La victoria electoral de Trump en las elecciones de 2024.

Conflictos armados en zonas específicas de Asia.

Crisis económicas en países occidentales.

Desde la perspectiva de sus seguidores, cada nueva predicción se convierte en un evento de alto impacto mediático. Desde la perspectiva crítica, se trata de afirmaciones lo suficientemente amplias como para admitir múltiples interpretaciones.

Lo que no cambia es el volumen de búsquedas que genera cada vez que habla.

El impacto de sus palabras sobre el conflicto entre EE.UU. e Irán ya se siente en la conversación global, y Argentina no es la excepción.