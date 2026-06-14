El negociador jefe iraní en las conversaciones de paz, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este domingo que es “imposible hablar de seguir adelante” con Estados Unidos si no cumple sus compromisos en el Líbano , país que Israel volvió a atacar hoy.

Al menos dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas este domingo en un ataque israelí contra una zona de los suburbios situados al sur de Beirut, conocidos como el Dahye, en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo de paz cuya firma se anunció como inminente.

Al respecto, Qalibaf afirmó que los nuevos ataques de Israel contra el barrio Dahye de Beirut “han demostrado una vez más que Estados Unidos carece o bien de la voluntad de cumplir sus compromisos o bien de la capacidad para hacerlo ”.

El también presidente del Parlamento iraní aseguró que Washington “no puede obtener concesiones dando luz verde” a Israel. “La táctica del ‘policía bueno’, policía malo ha quedado obsoleta”, dijo.

“Si careces de la voluntad o la capacidad para cumplir tus compromisos, es imposible hablar de seguir adelante”, sentenció en X Qalibaf en una aparente referencia al acuerdo de paz con Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado el sábado que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, lo que permitirá reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz. “ El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS ”, explicó el líder republicano en su red Truth Social.

No obstante, el Ministerio de Exteriores iraní había descartado que la rúbrica tuviera lugar el domingo, aunque dejó abierta la posibilidad de que se concrete en los próximos días.

En reiteradas oportunidades, Irán afirmó que su prioridad en las negociaciones que mantiene con EE.UU., bajo mediación de Pakistán, es el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y la reapertura de Ormuz , además de la liberación de parte de sus fondos congelados y la suspensión de las sanciones. Teherán también pide aplazar la discusión sobre su programa nuclear a una fase posterior a la firma de un acuerdo de paz.

El Ejército israelí informó este domingo de que había atacado objetivos del grupo chií Hizbulá en el Dahye , según un comunicado difundido por la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El bombardeo contra el Dahye, un suburbio en las afueras de la capital libanesa considerado bastión de Hizbulá, se produce después de que el Ejército israelí informara en esta jornada de que tres proyectiles lanzados desde el Líbano habían caído en comunidades israelíes cercanas a la frontera y ordenara la evacuación de más de diez poblaciones en el sur del Líbano.

Tras emitir estas órdenes de evacuación esta mañana, Israel atacó la casa del exalcalde de Doueir, en el sur del Líbano, Abdulaziz Qanso, que provocó la muerte de tres personas y destruyó la vivienda, de acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.