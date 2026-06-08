La humedad volvió a ganar protagonismo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los pronósticos anticipan varios días marcados por lluvias, tormentas y condiciones meteorológicas persistentes.

En medio de una atmósfera cargada de humedad, los especialistas siguen de cerca la evolución de un sistema que podría afectar a millones de personas durante las próximas 72 horas.

El escenario más complejo se concentrará entre el lunes y el miércoles, cuando la combinación de aire húmedo, nubosidad abundante y circulación de vientos del este favorezca nuevas precipitaciones.

Aunque no se esperan acumulados extremos, las lluvias podrían mantenerse durante varias jornadas consecutivas en distintos sectores del AMBA y la región del Río de la Plata.

La atmósfera se verá cargada de humedad durante los próximos días. (Foto: ChatGPT) Chat GPT

Tormentas, lluvias y humedad: por qué el lunes será el día más inestable

Las condiciones meteorológicas comenzarán a deteriorarse durante el domingo, con presencia de nieblas, neblinas y posibles lloviznas aisladas en distintos momentos del día.

Sin embargo, el lunes aparece como la jornada con mayor probabilidad de lluvias persistentes debido a la formación de un centro de bajas presiones sobre el sudeste de Brasil y el norte de Uruguay.

Este sistema reforzará el ingreso constante de aire húmedo desde el este y el sudeste, manteniendo elevados los niveles de humedad sobre Buenos Aires y gran parte de la región.

Las zonas afectadas por las lluvias y qué se espera durante las próximas 72 horas

El fenómeno tendrá impacto principalmente sobre el AMBA y el área del Río de la Plata, donde se espera una combinación de cielo cubierto, humedad elevada y precipitaciones intermitentes.

Entre los principales efectos previstos por los pronósticos se destacan:

Lluvias débiles pero persistentes entre el lunes y el miércoles.

Alta humedad durante gran parte de la semana.

Presencia de nieblas y neblinas en horas de la madrugada y la mañana.

Cielo mayormente nublado con escasos momentos de sol.

Temperaturas con poca variación entre mínimas y máximas.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, los acumulados de lluvia no superarían en general los 10 milímetros, aunque las precipitaciones podrían extenderse durante varias jornadas.

Cuándo bajarán las temperaturas y qué pasará con el frente frío

A pesar de algunos descensos temporales, el cambio de masa de aire más importante todavía no tiene una fecha inmediata de llegada.

El martes se registrarán mínimas más cercanas a los valores habituales de junio, mientras que las máximas rondarán los 15 °C en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

La atención estará puesta en el jueves, cuando un nuevo frente frío avance sobre la región y pueda provocar nuevas lluvias durante la primera mitad del día. Recién hacia el final de la próxima semana podría consolidarse un descenso térmico más marcado, acompañado por aire más seco y una reducción significativa de la humedad que domina las condiciones actuales.