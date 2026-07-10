¿Adiós al alzhéimer? Un invento israelí promete detectar los indicios de la enfermedad antes de que aparezcan síntomas

El alzhéimer representa uno de los mayores desafíos de la medicina moderna, afectando la memoria y la autonomía de millones de personas en el mundo. Hasta ahora, el diagnóstico temprano resultaba sumamente complejo porque las herramientas tradicionales detectaban el daño cuando los síntomas ya eran evidentes.

Sin embargo, un revolucionario avance científico de la universidad israelí de Bar-Ilan promete cambiar el rumbo de esta enfermedad degenerativa, abriendo una ventana de esperanza mediante la identificación de alteraciones biológicas invisibles.

Profesor Shai Rahimipour de la Universidad Bar-Ilan BAR-ILAN UNIVERSITY

El nuevo descubrimiento que podría detectar el alzhéimer antes de que aparezcan los primeros síntomas

De acuerdo a información de EFE, científicos de la Universidad de Bar-Ilan en Israel desarrollaron una innovadora tecnología de imagen molecular capaz de identificar el alzhéimer en sus etapas más tempranas y ocultas. El avance se centra en localizar los oligómeros de beta-amiloide, que son unas acumulaciones microscópicas de proteínas que dañan las células cerebrales décadas antes de que se manifiesten los primeros problemas de memoria.

Hasta ahora, estas pequeñas estructuras biológicas resultaban completamente invisibles para los métodos de diagnóstico clínico convencionales, los cuales solo detectan placas de mayor tamaño cuando la enfermedad ya ha avanzado.

Este hallazgo, liderado por el profesor Shai Rahimipour, marca un hito porque permite visualizar estos depósitos directamente en estudios de laboratorio. Más allá de facilitar un diagnóstico extremadamente precoz, los investigadores señalan que esta herramienta médica será fundamental para evaluar con precisión milimétrica si los nuevos tratamientos y fármacos funcionan correctamente .

Al anticiparse al inicio de los síntomas clínicos, la tecnología abre una nueva vía para intervenir la patología antes de que ocurra un deterioro neurológico irreversible.

¿Qué es el alzhéimer y qué lo provoca?

Según explica el portal de salud MedlinePlus, el alzhéimer es una enfermedad neurodegenerativa que destruye lentamente la memoria y las habilidades del pensamiento.

Aunque sus causas exactas se siguen investigando, la ciencia ha demostrado que está vinculada a la acumulación anómala de proteínas en el cerebro que terminan por destruir las neuronas.

¿Adiós al alzhéimer? Un invento israelí promete detectar los indicios de la enfermedad antes de que aparezcan síntomas Magnific

¿Cuáles son las 7 etapas del alzhéimer?

Para entender el impacto del invento israelí, es útil revisar la evolución de la patología. De acuerdo con la Clínica Uner, la enfermedad progresa a través de siete fases bien diferenciadas:

Fase 1 (preclínica) : no hay síntomas evidentes ni pérdida de memoria, pero las alteraciones cerebrales ya comenzaron. Es en esta fase exacta donde el invento de la Universidad de Bar-Ilan marca la diferencia, al hacer visibles los depósitos de proteínas que antes eran indetectables.

Fase 2 (Inicial o leve) : surgen pequeños olvidos que suelen confundirse con el envejecimiento normal.

Fases 3 y 4 (moderada y moderadamente severa) : los problemas de memoria se vuelven evidentes, aparece la confusión y se empieza a requerir asistencia diaria.

Fases 5, 6 y 7 (severa, muy severa y terminal): pérdida grave de capacidades cognitivas y de comunicación, hasta llegar a la inmovilidad y la dependencia absoluta.

¿Qué es lo primero que se olvida con el alzhéimer?

A medida que la enfermedad avanza hacia las fases moderadas debido al daño celular que la nueva tecnología israelí busca prevenir, el mapa del olvido empieza a ejecutarse. Una guía de la compañía de salud Sanitas explica que el proceso sigue la premisa de que “lo último que se aprende es lo primero que se pierde”, desvaneciéndose en el siguiente orden:

Conocidos y amigos : rostros esporádicos o vecinos se borran desde las fases iniciales por la falta de contacto diario.

Familiares cercanos (fase de confusión) : los pacientes sufren agnosia; reconocen el rostro o la voz de sus hijos y parejas, pero confunden sus nombres o identidades.

El propio reflejo: en las fases más severas se pierde el reconocimiento de los convivientes y de uno mismo frente al espejo.

A pesar de este duro proceso, Sanitas destaca que la memoria afectiva resiste hasta el final, permitiendo al enfermo percibir el cariño y la seguridad a través de los gestos.

¿El alzhéimer es curable?

Hoy en día, el alzhéimer no tiene cura, tal como recuerdan las publicaciones especializadas mencionadas. Los tratamientos disponibles actualmente se limitan a mitigar los síntomas de forma temporal o a ralentizar el avance de la enfermedad cuando ya ha sido detectada en sus fases iniciales.

Es por esto que el descubrimiento publicado por SWI swissinfo.ch es tan disruptivo. Al ofrecer una forma precisa de identificar la enfermedad en su etapa preclínica y oculta, este invento israelí no solo abre la puerta a diagnósticos mucho más tempranos, sino que proporcionará a la medicina una herramienta científica eficaz para comprobar si los nuevos tratamientos y fármacos en desarrollo realmente funcionan antes de que el daño cerebral sea irreversible.