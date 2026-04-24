El conflicto por las Islas Malvinas vuelve a estar en la agenda internacional luego de que un correo filtrado del Pentágono reveló que Donald Trump analiza retirar su apoyo a Inglaterra. Según indicó Reuters, la reconsideración por parte de Estados Unidos estaría basada en la negativa de algunos países europeos de respaldas las operaciones militares en la guerra de Medio Oriente. Un correo interno filtrado del Pentágono expuso en las últimas horas que Washington considera retirar su apoyo sobre la soberanía británica del archipiélago. El documento explica que la decisión podrá ser tomada como posible represalia ante el disgusto de Trump con el primer ministro británico Keir Starmer, a quien acusó de cobarde por su negativa a unirse en apoyo en la guerra contra Irán. El sitio oficial del Departamento de Estado reconoce que las Malvinas están bajo control británico, pero reconocería también la reivindicación argentina. En la misma línea, se debe tener en cuenta que la buena relación que mantiene Donald Trump con Javier Milei. El subsecretario de Estado para temas de Seguridad Internacional y Control de Armamento, Thomas G. DiNanno, reconoció el “compromiso de Argentina para enfrentar el terrorismo respaldado por Irán”. A su vez, adelantó que Estados Unidos ampliará la asistencia militar, ciberdefensa y adiestramiento combinados de las fuerzas de seguridad. La posible decisión de retirar su apoyo a Inglaterra en la soberanía de las Islas Malvinas no se trata de un caso aislado. En las últimas semanas, Trump criticó públicamente a diversos socios europeos por no participar del bloqueo naval del estrecho de Ormuz. La administración norteamericana manifestó una creciente frustración por la falta de apoyo en temas como derechos de acceso, base y sobre vuelo para las fuerzas armadas de Estados Unidos. Dentro de los correos filtrados se encontró información sobre una posible suspensión de España de la OTAN a raíz de que el presidente Pedro Sánchez no permitió el uso de sus bases y espacio aéreo. Actualmente, Washington cuenta con 2 bases claves en territorio español, la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón.