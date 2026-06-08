La tensión en Medio Oriente volvió a escalar luego de un nuevo intercambio de ataques entre Israel e Irán que puso en alerta a la comunidad internacional y dejó una frase resonante a nivel global: “la respuesta será devastadora”.

La advertencia que emitieron altos mandos militares iraníes reavivó los temores sobre una posible ampliación del conflicto en una de las regiones más sensibles del planeta.

El episodio se produjo después de que Irán lanzara misiles contra territorio israelí, una acción que llegó tras nuevos bombardeos de Israel sobre zonas vinculadas con Hezbollah en el Líbano.

Aunque los proyectiles fueron interceptados, las amenazas cruzadas encendieron las alarmas por el riesgo de una escalada militar de mayores dimensiones.

La advertencia que emitieron altos mandos militares iraníes reavivó los temores sobre una posible ampliación del conflicto en una de las regiones más sensibles del planeta. (Foto: Archivo)

Irán lanzó misiles contra Israel y elevó la tensión en Medio Oriente

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que detectaron el lanzamiento de misiles desde Irán durante la noche del domingo.

Según fuentes militares israelíes, un total de 11 misiles fueron interceptados y no se reportaron impactos directos en territorio israelí.

Las alarmas antiaéreas sonaron durante varios minutos en distintas zonas del norte del país, mientras las autoridades suspendieron las clases previstas para el lunes como medida preventiva.

La amenaza de una “respuesta devastadora” que encendió las alertas

Tras el ataque, el Ejército iraní advirtió que responderá con mayor intensidad si Israel decide tomar represalias o ampliar sus operaciones militares en el Líbano.

el Ejército iraní advirtió que responderá con mayor intensidad si Israel decide tomar represalias o ampliar sus operaciones militares en el Líbano. (Foto: EFE/Edgar Gutiérrez) Fuente: EFE Edgar Gutiérrez

El mensaje fue difundido por el general Ali Abdolahi, jefe del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, quien sostuvo que cualquier nueva ofensiva israelí tendrá consecuencias severas.

Entre las advertencias realizadas por funcionarios iraníes se destacan:

Posibles represalias contra intereses israelíes en la región.

Amenazas contra aliados de Israel .

Rechazo a nuevos ataques sobre territorio libanés.

Advertencias sobre una escalada militar de mayor alcance.

Donald Trump pidió evitar represalias mientras crece la preocupación internacional

En medio de la crisis, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que buscará evitar una nueva escalada entre ambas potencias regionales.

Según trascendió, el mandatario estadounidense mantuvo contactos con el gobierno israelí para desalentar una respuesta militar inmediata tras el lanzamiento de los misiles.

El nuevo episodio ocurre en un contexto especialmente delicado para Medio Oriente, donde continúan las tensiones vinculadas con el conflicto en el Líbano, las negociaciones entre Washington y Teherán y la situación estratégica del estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas.

Mientras tanto, los vuelos en el aeropuerto internacional de Teherán fueron suspendidos de manera preventiva y varios gobiernos siguen de cerca la evolución de los acontecimientos.