El nuevo iPhone 17 es cada vez más fácil de encontrar en la Argentina. Este martes 25 de noviembre comenzó la venta de la nueva generación del celular de Apple en la tienda oficial de Apple dentro de Mercado Libre, con beneficios como cuotas sin interés y plan canje.

Los modelos disponibles son el iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, todos disponibles con envíos en 24 horas, Compra Protegida y financiación en hasta 6 o 9 cuotas sin interés con todos los bancos, según el modelo.

Además, desde Mercado Libre detallaron que quienes quieran pagarlo con dinero en cuenta tendrán descuentos entre el 10% y el 15% sobre el valor final.

Plan Canje de celulares de Mercado Libre: hasta $700.000 de reintegro

Los usuarios también podrán aprovechar el Plan Canje de celulares y entregar su celular usado y recibir un reintegro de hasta $700.000 para la compra de su nuevo iPhone 17.

La compra podrá realizarse directamente en la tienda oficial de Apple:

https://www.mercadolibre.com.ar/tienda/apple

La última generación de iPhone ya está disponible en la tienda oficial de Apple en Mercado Libre.

Más resellers de iPhone en Argentina

El despliegue de la tienda oficial de Apple en Mercado Libre llega luego de que, la semana pasada, los premium resellers oficiales Macstation y Maximstore, anunciaron la disponibilidad de las distintas variantes de iPhone 17 en sus tiendas físicas y digitales.

De esta manera, los usuarios de tecnología tienen ahora una amplia variedad de opciones para adquirir uno de los smartphones de vanguardia con garantía y soporte local.