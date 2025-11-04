Uno de los shoppings más concurridos de la Ciudad de Buenos Aires cerrará para siempre sus puertas. Ubicado en Palermo Chico, se trata de un predio de 42 mil metros cuadrados que albergaba importantes supermercados, tiendas de indumentaria, cafeterías, servicios, entre otros.

A lo largo de 30 años funcionó como un lugar de encuentro para vecinos y visitantes, lo que lo posicionó como un polo comercial de gran peso.

Cierran un icónico shopping en el corazón de Palermo

Portal Palermo, ubicado en la esquina de Av. Intendente Bullrich y Av. Cerviño anunció su cierre definitivo en diciembre de 2026. Se debe a que la empresa Consultatio se adjudicó el predio en una licitación realizada por el Gobierno.

La desarrolladora se impuso en una subasta tras hacer una oferta de u$s 127 millones de dólares por los 42 mil metros del terreno. Si bien el destino final por el momento es incierto, se prevé se impulse algún proyecto de gran escala que combine tantos espacios residenciales, comerciales y hasta hoteleros.

Hasta el momento, la empresa a cargo de la explotación comercial del espacio era Cencosud, también dueño de los locales Easy y Jumbo. El terreno deberá ser entregado en un plazo máximo de diez meses a partir de la adjudicación y durante el periodo se realizará una transición operativa para garantizar su funcionamiento.

Portal Palermo, un shopping emblema del barrio porteño

El shopping abrió sus puertas en 1996 y se convirtió en un punto de referencia y encuentro para los vecinos del barrio. Su ubicación estratégica la consolidó como un centro comercial que combinada supermercados, tiendas de indumentaria, gastronomía y servicios.

En diálogo con un medio de comunicación local, Consultatio adelantó que desarrollarán un distrito que mezcle diseño, arte y arquitectura.