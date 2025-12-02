Llega el Black Friday y las marcas quieren usar la fecha para amortiguar la caída del consumo

Dos reconocidas marcas francesas llegarán a Buenos Aires, con indumentaria y calzado de lujo ideal para todos los fanáticos de la moda. Los mismos abrirán en uno de los shoppings más emblemáticos de la Provincia.

Se trata de las compañías Sandro París y Maje, las cuales se instalarán en el Alcorta Shopping, ubicado en el barrio porteño de Palermo. ¿Cómo serán los locales?

Dos marcas francesas llegan al país

Por un lado, abrirá Sandro París: el mismo contará con un local de aproximadamente 160 metros cuadrados, diseñado por el equipo de arquitectura de la marca, junto con Leuru Group.

El local combinará materiales y detalles como pisos de travertino natural, bronce, madera de roble y tonos claros.

La marca fue fundada en 1984 por Évelyne Chetrite, cuando se consolidó como una de las referencias del lujo moderno. Allí podrán encontrar prendas urbanas y con un toque effortless que redefinen la elegancia desde la naturalidad.

Leuru Group cuenta con más de 50 años de trayectoria, operando internacionalmente con locales en Uruguay, Chile y Paraguay. En Argentina, traerá las mismas temporadas que en sus tiendas de París, Londres y Nueva York.

Además, también llegará al shopping la marca Maje: un local con colecciones características del estilo parisino, mezclado con una elegancia casual.

Inaugurarán un nuevo mega shopping en una de las principales ciudades de Argentina

Después de casi treinta años, el histórico complejo Village Rosario, que fue ícono del entretenimiento en los años 2000, se prepara para una transformación total. El predio dejará atrás su formato tradicional para convertirse en un centro comercial de lujo con propuestas innovadoras y espacios abiertos.

El plan contempla la remodelación de los 6000 metros cuadrados del edificio actual sin demolerlo, incorporando marcas reconocidas, propuestas gastronómicas y espacios de entretenimiento.

En paralelo, se avanza con la apertura de un gimnasio de la cadena Training Center, que ocupará el espacio donde antes estaba la librería Cúspide, y una terraza deportiva con canchas de fútbol y tenis.

La desarrolladora MSR Inversiones lidera la iniciativa y prevé la construcción de tres torres residenciales: una de 15 pisos y dos de 8, que sumarán más de 250 unidades habitacionales.