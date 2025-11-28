Inauguran un shopping con rebajas en ropa y electrónica: hay hasta 50% de descuento y cuotas sin interés. Foto: Shutterstock

En un momento ideal para las compras navideñas y el cierre de año, se inaugura oficialmente un nuevo shopping online que llega para competir en el mercado de compras por internet. Se trata de Marketon, el nuevo marketplace cordobés que anunció rebajas irresistibles en ropa y electrónica.

Esta plataforma promete revolucionar el e-commerce local con descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados, especialmente durante el Black Friday, y opciones de pago flexibles que incluyen cuotas sin interés mediante promociones bancarias.

¿Qué es Marketon? El shopping online que nace en Córdoba para conquistar el país

Desarrollado por la agencia Made Of, liderada por Julián Giovannini y un equipo con más de 12 años de experiencia en el sector digital, Marketon no es solo un sitio de compras: es un ecosistema seguro y accesible diseñado para compradores y vendedores de todo el país.

Con protección antifraude impulsada por Kion y procesadores de pago como GetNet by Santander, la plataforma garantiza transacciones confiables y una navegación intuitiva. El marketplace ofrece una amplia variedad de categorías, destacando:

Electrónica y electrodomésticos : desde cocinas y hornos hasta dispositivos de última generación, con ofertas en electrónica que incluyen rebajas de hasta 50% en electrodomésticos de cocción y más.

Ropa y moda : descuentos en prendas de temporada, accesorios y colecciones exclusivas, ideales para renovar tu guardarropa con rebajas en ropa a precios imbatibles.

Otras secciones populares: hogar, herramientas, beauty y tecnología.

Lo que hace único a Marketon es su enfoque personalizado: la experiencia se adapta a tu ubicación e intereses, recomendando productos locales de Córdoba y extendiéndose a nivel nacional.

Black Friday en Marketon: hasta 50% off en ropa y electrónica, más cuotas sin interés

Para quienes quieran equipar la cocina o living, Marketon dispone de diferentes electrodomésticos en rebaja. También hay posibilidad de conseguir indumentaria y calzado a precios más bajos.

Y para que no te frenes por el presupuesto, Marketon ofrece cuotas sin interés en tarjetas de crédito y débito a través de Naranja X y Santander. Podrás pagar en cómodas cuotas y llevar tus productos favoritos sin recargos adicionales.

Electrodomésticos con descuentos

Freidora de Aire Philips Analogica 4.1 L 1400 W: $ 139.999 con 50% de descuento. Antes: $ 279.999

Freidora de aire dual Oster CKSTAF7MCDDF 7.6 L Digital: $ 219.999 con 50% off. Antes: $ 439.999

Freidora de Aire Oster Airfryer Dual 7.6 L DiamondForce 6 Fun: $ 219.999 con 50% de descuento. Antes: $ 439.999

Aspiradora robot Smartlife Barre Trapea Extra Slim Sl-rvc013: $ 251.074 con 45% de descuento. Antes: $456.499

Ventilador de Techo Retráctil Línea Premium Blanco - CODINI: $ 169.999 con 43% de descuento. Antes: $299.999

Lavarropas Automático Codini Carga Superior 6 kg Blanco - CODINI: $ 479.999. Antes: $ 779.999

Lavarropas Automático Inverter Ecowash 6010B STEAM 6 kgs 1000 rpms - CODINI: $ 599.999 con 33% off. Antes: $ 899.999

Aspiradora Smartlife Stick 2 en 1 Inalambrica SL-VSRG120B: $ 146.249 con 35% de descuento. Antes: $ 224.999

Horno Eléctrico 33 Lts - CODINI: $ 159.999 con 30% de descuento. Antes: $ 229.999

Descuentos en ropa y calzado