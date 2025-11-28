En esta noticia
En un momento ideal para las compras navideñas y el cierre de año, se inaugura oficialmente un nuevo shopping online que llega para competir en el mercado de compras por internet. Se trata de Marketon, el nuevo marketplace cordobés que anunció rebajas irresistibles en ropa y electrónica.
Esta plataforma promete revolucionar el e-commerce local con descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados, especialmente durante el Black Friday, y opciones de pago flexibles que incluyen cuotas sin interés mediante promociones bancarias.
¿Qué es Marketon? El shopping online que nace en Córdoba para conquistar el país
Desarrollado por la agencia Made Of, liderada por Julián Giovannini y un equipo con más de 12 años de experiencia en el sector digital, Marketon no es solo un sitio de compras: es un ecosistema seguro y accesible diseñado para compradores y vendedores de todo el país.
Con protección antifraude impulsada por Kion y procesadores de pago como GetNet by Santander, la plataforma garantiza transacciones confiables y una navegación intuitiva. El marketplace ofrece una amplia variedad de categorías, destacando:
- Electrónica y electrodomésticos: desde cocinas y hornos hasta dispositivos de última generación, con ofertas en electrónica que incluyen rebajas de hasta 50% en electrodomésticos de cocción y más.
- Ropa y moda: descuentos en prendas de temporada, accesorios y colecciones exclusivas, ideales para renovar tu guardarropa con rebajas en ropa a precios imbatibles.
- Otras secciones populares: hogar, herramientas, beauty y tecnología.
Lo que hace único a Marketon es su enfoque personalizado: la experiencia se adapta a tu ubicación e intereses, recomendando productos locales de Córdoba y extendiéndose a nivel nacional.
Black Friday en Marketon: hasta 50% off en ropa y electrónica, más cuotas sin interés
Para quienes quieran equipar la cocina o living, Marketon dispone de diferentes electrodomésticos en rebaja. También hay posibilidad de conseguir indumentaria y calzado a precios más bajos.
Y para que no te frenes por el presupuesto, Marketon ofrece cuotas sin interés en tarjetas de crédito y débito a través de Naranja X y Santander. Podrás pagar en cómodas cuotas y llevar tus productos favoritos sin recargos adicionales.
Electrodomésticos con descuentos
- Freidora de Aire Philips Analogica 4.1 L 1400 W: $ 139.999 con 50% de descuento. Antes: $ 279.999
- Freidora de aire dual Oster CKSTAF7MCDDF 7.6 L Digital: $ 219.999 con 50% off. Antes: $ 439.999
- Freidora de Aire Oster Airfryer Dual 7.6 L DiamondForce 6 Fun: $ 219.999 con 50% de descuento. Antes: $ 439.999
- Aspiradora robot Smartlife Barre Trapea Extra Slim Sl-rvc013: $ 251.074 con 45% de descuento. Antes: $456.499
- Ventilador de Techo Retráctil Línea Premium Blanco - CODINI: $ 169.999 con 43% de descuento. Antes: $299.999
- Lavarropas Automático Codini Carga Superior 6 kg Blanco - CODINI: $ 479.999. Antes: $ 779.999
- Lavarropas Automático Inverter Ecowash 6010B STEAM 6 kgs 1000 rpms - CODINI: $ 599.999 con 33% off. Antes: $ 899.999
- Aspiradora Smartlife Stick 2 en 1 Inalambrica SL-VSRG120B: $ 146.249 con 35% de descuento. Antes: $ 224.999
- Horno Eléctrico 33 Lts - CODINI: $ 159.999 con 30% de descuento. Antes: $ 229.999
Descuentos en ropa y calzado
- Calza Adidas Sportswear Classic Lego: $ 21.599 con 60% de descuento. Antes: $ 54.000
- Short Adidas Running X Marimekko Run Icons 3 Bar Logo 2-in-1 Mujer: $ 27.999. Antes: $ 70.000
- Remera Adidas Ciclismo Marimekko Hombre: $ 64.799 con 60% de descuento. Antes: $ 162.000
- Malla Rush Town Flowers Hombre: $ 14.999 con 50% off. Antes: $ 30.000
- Buzo Team Gear Training Micropolar Ritz Hombre: $ 48.299 con 30% de descuento. Antes: $ 69.000
- Remera Team Gear Training Exagonos Con Recortes: $ 9.439 con 20% off. Antes: $ 11.800
- Zapatillas John Foos 182 Blanco: $ 40.949 con 50% off. Antes: $ 81.900
- Zapatillas Reebok Club C Revenge Vintage Unisex: $ 90.999 con 30% off. Antes: $ 130.000
- Botines Adidas Predator League Tf Hombre: $ 74.999 con 50% de descuento. Antes: $ 150.000
- Botines Nike Tiempo Legend 10 Pro Fg Hombre: $ 188.999 con 30% off. Antes: $ 270.000
- Zapatillas Nike Court Vision Lo Next Nature Mujer: $ 119.999 con 20% de descuento. Antes: $ 150.000.