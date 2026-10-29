La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) mantiene actualizado el calendario de pagos de octubre.

Los titulares de jubilaciones y pensiones que perciben haberes superiores a la mínima recibirán este jueves 29 de octubre las últimas acreditaciones de dinero correspondientes a este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) mantiene actualizado el calendario de pagos y, según el esquema establecido para la dispersión de recursos, aún restan cobrar algunos DNI.

Por otro lado, el organismo previsional informó las nuevas fechas de depósitos de noviembre para distintas prestaciones, como jubilaciones y pensiones para quienes no alcanzan la mínima, Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, entre otras (AUH).

¿Cuáles son los últimos jubilados en cobrar este jueves 29 de octubre?

De acuerdo al calendario de pagos de octubre que mantiene publicado la ANSES a través de su plataforma oficial, los pensionados y jubilados que aún restan cobrar serán aquellos con documentos finalizados en 8 y 9 .

El esquema de dispersión de recursos con el cual se organiza la entidad contempla una distribución por orden numérico, en función de la terminación del DNI de cada beneficiario.

En este sentido, durante la última semana, las acreditaciones de dinero para este grupo de beneficiarios se ha organizado de la siguiente manera:

Documentos terminados en 0 y 1 : 23 de octubre.

Documentos terminados en 2 y 3 : 26 de octubre.

Documentos terminados en 4 y 5 : 27 de octubre.

Documentos terminados en 6 y 7 : 28 de octubre.

Documentos terminados en 8 y 9: 29 de octubre.

El calendario de pagos y la fecha de los últimos depósitos de octubre para los jubilados y pensionados que cobran por encima de la mínima. (Foto: ANSES) ANSES

Confirmado el calendario de pagos de noviembre: cuáles son las nuevas fechas de depósito

Con los últimos depósitos de octubre ya asignados para los titulares de pensiones y jubilaciones que cobran por encima de la mínima, la ANSES se prepara para realizar los correspondientes a noviembre.

Cabe recordar que el calendario de pagos del próximo mes ha sufrido modificaciones por los feriados programados ante la visita del papa León XIV a la Argentina.

Debido a que habrá una serie de jornadas consideradas inhábiles por el calendario oficial de Gobierno, la dispersión de recursos se atrasará y dará comienzo a partir de las siguientes fechas:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2: 13 de noviembre

DNI terminados en 3: 16 de noviembre

DNI terminados en 4: 17 de noviembre

DNI terminados en 5: 18 de noviembre

DNI terminados en 6: 19 de noviembre

DNI terminados en 7: 20 de noviembre

DNI terminados en 8: 24 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2: 13 de noviembre

DNI terminados en 3: 16 de noviembre

DNI terminados en 4: 17 de noviembre

DNI terminados en 5: 18 de noviembre

DNI terminados en 6: 19 de noviembre

DNI terminados en 7: 20 de noviembre

DNI terminados en 8: 24 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 16 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre

Prestación por Desempleo