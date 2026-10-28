La detección temprana de enfermedades neurodegenerativas suma un avance clave de la mano de la tecnología y las neurociencias del lenguaje. La herramienta TELL (Toolkit to Examine Lifelike Language), una aplicación web lanzada en 2023 para evaluar la salud cerebral a partir de muestras de voz, presentó su versión 2.0.

Esta actualización amplía la capacidad de análisis del sistema para identificar biomarcadores del habla asociados a la demencia, alcanzando un nivel de precisión de entre el 85% y el 93% en la distinción de trastornos específicos respecto a controles sanos.

El proyecto está liderado por el doctor Adolfo M. García, neurocientífico argentino especializado en las bases cerebrales del lenguaje y creador de la plataforma. La nueva etapa del desarrollo combina procesamiento de audio mediante inteligencia artificial, análisis lingüístico avanzado y modelos predictivos de aprendizaje automático para ofrecer evaluaciones clínicas accesibles y de bajo costo.

Cómo funciona TELL: recopilación de voz, protocolo de tareas y métricas automatizadas

La plataforma TELL funciona como una aplicación web integral diseñada para recopilar, encriptar, analizar y visualizar datos del habla y del lenguaje. El procedimiento inicia con un cuestionario sobre el perfil lingüístico del usuario y la aplicación de un protocolo general que abarca diversas actividades, tales como la descripción de rutinas, la narración de videos y la lectura de textos en voz alta . Cada una de estas dinámicas impone distintas exigencias motoras y cognitivas al participante.

Durante la realización de los ejercicios, el sistema graba el audio para procesar las características acústicas y generar transcripciones automatizadas . A partir de allí, mediante algoritmos de última generación, la herramienta analiza y extrae métricas específicas en dos niveles centrales:

Variables acústicas: evalúa indicadores sensibles del sonido como la velocidad del habla, la duración de los silencios, los patrones tonales y la eficiencia en la activación de las cuerdas vocales.

Variables lingüísticas y semánticas: mide la frecuencia de las palabras empleadas, la valencia afectiva, la magnitud emocional, la precisión conceptual del discurso y la estructura gramatical.

El sistema graba el audio para procesar las características acústicas y generar transcripciones automatizadas

Toda la información capturada se analiza y se grafica de manera automática dentro de la interfaz para facilitar la evaluación clínica, permitiendo además la descarga de datos para revisiones sin conexión. La plataforma opera bajo las normativas vigentes de protección de información confidencial y se encuentra disponible en español, inglés y portugués.

Resultados clínicos y alcance de la nueva versión

Las evaluaciones realizadas sobre TELL 2.0 confirmaron una calidad homogénea en el audio y en las transcripciones generadas, de manera independiente a la modalidad de recolección empleada. A su vez, las métricas incorporadas demostraron capacidad para diferenciar a pacientes con trastornos neurológicos de individuos sanos dentro de los parámetros neuropsicológicos establecidos para cada patología.

Por su parte, el diseño de la interfaz actualizada recibió devoluciones positivas de profesionales de la salud, quienes señalaron que la visualización comparativa facilita la interpretación de datos en la toma de decisiones clínicas.

Con este desarrollo, la herramienta busca transformar los hallazgos en neurociencias en un recurso práctico, escalable y económico para la detección de la demencia a nivel global.

Quién es Adolfo M. García: el neurocientífico argentino detrás de TELL

El Dr. Adolfo M. García es un referente internacional en neurociencias del lenguaje. Se desempeña como Director del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés, Senior Fellow del Global Brain Health Institute (UCSF) e Investigador Asociado de la Universidad de Santiago de Chile. Además, es cofundador de Include, una red global de investigación en salud cerebral.

A lo largo de su trayectoria, ha liderado proyectos de alto impacto financiados por agencias internacionales, incluyendo un subsidio de USD 8,3 millones de los National Institutes of Health (NIH). Cuenta con más de 200 publicaciones científicas y su trabajo ha sido reconocido por instituciones como la Alzheimer’s Association, la Society for the Neurobiology of Language y el World Economic Forum.