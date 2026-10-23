El calendario completo de pagos que difundió la ANSES a principio de mes contempla un esquema de depósitos que da inicio el 23 de octubre y finaliza el próximo jueves 29.

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo empezarán a recibir los depósitos correspondientes a octubre a partir del viernes 23, de acuerdo a la información que difundió la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Los primeros beneficiarios en cobrar serán aquellos cuyos DNI finalicen en 0 y 1. Cabe recordar que ANSES realiza la dispersión de recursos por orden numérico creciente de acuerdo a cómo termina cada documento.

Para este mes, todas las prestaciones han percibido un aumento del 1,66%, derivado de la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.

Calendario de pagos para jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima: cuándo cobran

El calendario completo de pagos que difundió la ANSES a principio de mes contempla un esquema de depósitos que da inicio el 23 de octubre y finaliza el próximo jueves 29.

Los beneficiarios que percibirán sus haberes este viernes serán aquellos con DNI cuyo último número sea 0 y 1 . En este sentido, de acuerdo a las fechas asignadas, las prestaciones continuarán entregándose de la siguiente manera:

Documentos terminados en 0 y 1 : 23 de octubre.

Documentos terminados en 2 y 3 : 26 de octubre.

Documentos terminados en 4 y 5 : 27 de octubre.

Documentos terminados en 6 y 7 : 28 de octubre.

Documentos terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Atención jubilados y pensionados: cómo pueden consultar y obtener el recibo de haberes en octubre

Para consultar el recibo de haberes, los jubilados y pensionados deben ingresar a mi ANSES con su CUIL y Clave de a Seguridad Social. (Foto: ANSES) ANSES

Los jubilados y pensionados que quieran consultar y obtener el recibo de haberes en octubre tendrán que ingresar a mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. La gestión es gratuita y permite acceder a la información previsional sin acercarse a la oficina.

El procedimiento cambia ligeramente según del lugar desde donde se ingrese:

Desde la aplicación mi ANSES : ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar “Jubilación” y luego “Consultar tu recibo de haberes”.

Desde la web de ANSES: entrar a mi ANSES, seleccionar “Jubilaciones y Pensiones” y después “Consultar recibos de haberes”.

Una vez dentro, la entidad permite consultar no solo el último recibo disponible, sino también comprobantes de períodos anteriores. Al presionar el ícono de descarga, el sistema ofrece enviar el documento al correo electrónico registrado para guardarlo o imprimirlo.

¿Qué información pueden consultar con el recibo de haberes?

El recibo permite consultar la liquidación mensual y revisar los conceptos que integran el cobro de cada prestación previsional. También ofrece acceso al historial de comprobantes desde 2021, según informó ANSES.

Para acceder a esta información, es necesario contar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El organismo, en este sentido, informa que el comprobante cuenta con firma digital y validez oficial para realizar trámites.