La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales a partir de noviembre, de acuerdo a la vigente fórmula de movilidad anclada a la inflación.

Según los datos informados por los organismos, el monto de actualización será de un 1,9%, por lo que la jubilación mínima ascendería a $ 444.028 y el haber máximo se ubicaría en $ 2.988.000.

Por su parte, la jubilación mínima podría incrementarse en el caso que el Gobierno Nacional emita nuevamente el bono extraordinario de $70.000.

Billetes argentinos sobre un edificio de ANSES.

Cómo quedarían las jubilaciones en noviembre

Con la aplicación del 1,9% de aumento para las jubilaciones y pensiones en noviembre, los haberes emitidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $ 444.028.

Jubilación máxima: $ 2.988.000.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 355.222.

Pensiones No Contributivas (PNC): $ 310.819.

Pensión para Madres de siete hijos o más: $444.028.

La actualización se basa en la fórmula de movilidad previsional vigente, establecida por el DNU 274/2024, que dispone la actualización mensual de jubilaciones y pensiones según las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

¿Qué pasará con el bono de $ 70.000 de ANSES?

El bono de $ 70.000 destinado para los jubilados y pensionados que cobran la mínima es un beneficio adicional que se entrega junto con los haberes.

Sin embargo, aún no se confirmó si será entregado o no y en caso de que efectivamente sea entregado, la jubilación mínima ascendería a $ 514.027 .

Cómo quedarían las jubilaciones y pensiones con el bono