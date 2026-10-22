¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará a entregar a partir del viernes 23 de octubre los depósitos a jubilados y pensionados cuyos haberes superen la mínima.

Las acreditaciones de dinero se llevarán a cabo luego de los últimos pagos de este jueves 22, programados para aquellos titulares de jubilaciones y pensiones que cobren por debajo de la mínima.

El esquema de dispersión de recursos contempla una distribución por orden numérico, en función de la terminación del DNI de cada beneficiario. En este sentido, de acuerdo al calendario de pagos que difundió la ANSES a comienzos de mes, se asignarán dos grupos de beneficiarios por fecha para cobrar sus haberes.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima?

En función de la información que difundió la ANSES, los depósitos para jubilados y pensionados que cobren por encima de la mínima darán comienzo el viernes 23 de octubre para quienes tengan documento terminados en 0 y 1.

Al respecto, el calendario completo de pagos se organizará de la siguiente manera:

Documentos terminados en 0 y 1 : 23 de octubre.

Documentos terminados en 2 y 3 : 26 de octubre.

Documentos terminados en 4 y 5 : 27 de octubre.

Documentos terminados en 6 y 7 : 28 de octubre.

Documentos terminados en 8 y 9: 29 de octubre.

El calendario completo de pagos para jubilados y pensionados que superen la mínima. (Foto: ANSES) ANSES

¿Quiénes son los últimos jubilados en cobrar los haberes mínimos?

Los depósitos de octubre para titulares de jubilaciones y pensiones que no superen la mínima concluirán este jueves 22 de octubre.

Los documentos asignados para recibir sus haberes serán los que finalicen en 9. Según los últimos anuncios, estos beneficiarios percibirán un total de $505.748,51.

¿Cómo se compone el depósito de $505.748,51 que perciben los jubilados y pensionados que cobran la mínima en octubre?

Los titulares de jubilaciones y pensiones que perciben el haber mínimo cobran en octubre un total de $505.748,51, un monto que se compone por el haber mínimo y el bono de $70.000 que entrega el Gobierno Nacional.

Durante octubre, los beneficiarios de ANSES percibirán sus prestaciones con un aumento del 1,66%, un porcentaje que se deriva de de la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, publicado por el INDEC.

En este aspecto, los beneficiarios que perciben el haber mínimo y aún no hayan cobrado verán acreditado en la fecha que les corresponda un total de $435.748,51.

A este monto, los titulares de pensiones y jubilaciones deben sumarle el bono de $70.000 que entrega el Gobierno, lo que lleva el depósito a un total de $505.748,51. Para los beneficiarios cuyos haberes superen el mínimo establecido, se les asignará un plus proporcional que alcance esta suma.