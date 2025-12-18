El Banco Provincia renovó su cartilla de descuentos para diciembre con su billetera virtual Cuenta DNI. Este mes no solo habrá promociones especiales para cerrar el año, sino también aumentos en los topes de reintegro en varios rubros.

Sin embargo, hay una novedad clave. El descuento en carnicerías, el beneficio más esperado por miles de usuarios, tendrá un único día para aprovecharse.

Descuento en carnicerías: el único día del mes que se puede aprovechar

El Banco Provincia confirmó que el descuento del 35% en carnicerías, granjas y pescaderías se aplicará solo el sábado 20 de diciembre, justo antes de las fiestas. El tope de reintegro sube a $ 7.000 por persona, lo que se alcanza con compras de $ 20.000 en comercios adheridos.

Este beneficio se podrá usar en toda la provincia y es uno de los más demandados por los clientes de Cuenta DNI , especialmente en fechas cercanas a Navidad y Año Nuevo.

Todos los descuentos con Cuenta DNI de Banco Provincia en diciembre

Además del beneficio en carnicerías, la billetera digital ofrece otras promociones durante diciembre:

Gastronomía para jóvenes (13 a 17 años) : 30% de descuento el sábado 13 y domingo 14, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $ 26.700 en consumos.

Comercios de cercanía : 20% de descuento todos los viernes. Tope de $ 4.000 por viernes, que se alcanza con $ 20.000 en compras.

Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana, lo que equivale a un ticket de $ 15.000.

Supermercados : descuentos en cadenas adheridas durante toda la semana.

Universidades : 40% de descuento todos los días en comercios adheridos. Tope de $ 6.000 por semana.

Librerías : 10% de descuento los lunes y martes, sin tope.

Farmacias y perfumerías : 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope.

Comercios no alimenticios: 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa y Mastercard vinculadas a la app.

¿Cómo crear un usuario en Cuenta DNI?

Para usar la billetera virtual del Banco Provincia y acceder a sus beneficios, es necesario cumplir con algunos requisitos y completar un registro 100% digital:

Tener DNI argentino vigente.

Ser mayor de 13 años.

Contar con un celular con cámara y conexión a internet.

Descargar la app gratuita “Cuenta DNI” desde Google Play o App Store.

Completar el registro digital, que incluye: escaneo del DNI (frente y dorso), validación facial y carga de datos personales (nombre, correo, dirección, etc.).

Todo el proceso se realiza 100% online, sin necesidad de ir al banco ni presentar documentación en persona.