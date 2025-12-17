En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la formación de un ciclón que traerá tormentas fuertes y lluvias persistentes durante más de 48 horas.
El fenómeno afectará a Tucumán y se extenderá hacia todo el centro-norte argentino, con acumulados significativos y riesgo de inundaciones en áreas urbanas.
¿Cuándo llegan las lluvias a Tucumán?
Las lluvias comenzaron el viernes 19 de diciembre con chaparrones aislados. Sin embargo, el sábado 20 por la tarde se espera el inicio de una tormenta más intensa, con precipitaciones fuertes que se prolongarán hasta la mañana del lunes, seguidas de chaparrones intermitentes durante la noche.
En las provincias del centro-norte del país, las lluvias también se harán presentes, con precipitaciones que se extenderán por aproximadamente 24 horas.
¿Qué zonas se verán afectadas por el ciclón?
Según el SMN, las localidad más comprometidas en Tucumán serán:
- Aguilares
- Concepción
- Tafi Viejo
- San Miguel de Tucumán (Capital)
¿Cómo seguirá el clima en Tucumán?
El SMN anticipa una semana marcado por altas temperaturas y lluvias persistentes. El pronóstico extendido es el siguiente:
- Miércoles 17: mínima de 16°C y máxima de 33°C, con el cielo parcialmente nublado.
- Jueves 18: mínima de 17°C y máxima de 34°C, con el cielo parcialmente nublado.
- Viernes 19: mínima de 19°C y máxima de 37°C, con el cielo parcialmente nublado por la mañana y chaparrones por la tarde-noche.
- Sábado 20: mínima de 21°C y máxima de 32°C, con el cielo parcialmente nublado por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.
- Domingo 21: mínima de 21°C y máxima de 30°C, con tormentas aisladas durante todo el día.
- Lunes 22: mínima de 21°C y máxima de 30°C, con tormentas aisladas por la mañana y chaparrones por la tarde-noche.
- Martes 23: mínima de 21°C y máxima de 32°C, con el cielo mayormente nublado.