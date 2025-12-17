El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la formación de un ciclón que traerá tormentas fuertes y lluvias persistentes durante más de 48 horas.

El fenómeno afectará a Tucumán y se extenderá hacia todo el centro-norte argentino, con acumulados significativos y riesgo de inundaciones en áreas urbanas.

¿Cuándo llegan las lluvias a Tucumán?

Las lluvias comenzaron el viernes 19 de diciembre con chaparrones aislados. Sin embargo, el sábado 20 por la tarde se espera el inicio de una tormenta más intensa, con precipitaciones fuertes que se prolongarán hasta la mañana del lunes, seguidas de chaparrones intermitentes durante la noche.

En las provincias del centro-norte del país, las lluvias también se harán presentes, con precipitaciones que se extenderán por aproximadamente 24 horas.

Se aproxima una fuerte tormenta y afectará a varias provincias: cuales son las zonas con lluvias intensas. Fuente: Télam

¿Qué zonas se verán afectadas por el ciclón?

Según el SMN, las localidad más comprometidas en Tucumán serán:

Aguilares

Concepción

Tafi Viejo

San Miguel de Tucumán (Capital)

Servicio Meteorológico Nacional

¿Cómo seguirá el clima en Tucumán?

El SMN anticipa una semana marcado por altas temperaturas y lluvias persistentes. El pronóstico extendido es el siguiente: