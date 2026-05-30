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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este sábado, 30 de mayo de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.

En este sábado, 30 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3179 - Ladrón

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 30 de mayo

 1°3179 11°6361
 1529  12°9337
 3°5108 13°2944 
 4608  14°3701 
 8154  15°0918 
 6°8433  16°1905
 7558  17°0700 
 6665  18°1849 
 6162  19°0360 
 10°8055 20°1593 

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¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con Ladrón suele señalar miedo a pérdidas y sensación de vulnerabilidad o límites invadidos. Invita a reforzar tu seguridad material y emocional.

También puede aludir a culpa o auto-sabotaje, como si algo interno “robara” tu energía. Revisa en quién confías y qué necesitas proteger o recuperar.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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