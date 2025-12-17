El Instituto de Previsión Social (IPS) anunció una nueva promoción especial para jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través del Banco Provincia. Hasta el 31 de diciembre de 2025, los usuarios con Cuenta DNI podrán acceder a un 5% de descuento adicional acumulable con otras promociones vigentes.

La billetera virtual de la entidad financiera bonaerense también anunció nuevos beneficios de fin año que servirán en las compras de las fiestas, Navidad y Año Nuevo, para todos los usuarios que decidan pagar con el código QR.

Estas promociones especiales se harán efectivas para el último mes del año y habrá nuevas propuestas que se mantendrán durante el verano 2026, es decir, para diciembre, enero y febrero. Estas ofertas incluirán tarjetas de crédito, préstamos personales y beneficios con Cuenta DNI del Banco Provincia.

¿Cómo es el nuevo descuento exclusivo para jubilados y pensionados del Banco Provincia?

El Instituto de Previsión Social (IPS) anunció esta promoción especial para beneficiarios que cobran sus haberes a través de la entidad financiera que permite acceder a un 5% de descuento adicional en supermercados adheridos, acumulable con otras promociones vigentes.

La iniciativa busca reforzar el poder de compra de este sector durante las últimas semanas del año y solo se aplica al pagar con QR o Clave DNI y contempla.

Cuenta DNI también lanzó nuevos descuentos de Navidad. Fuente: Shutterstock J Mour

El tope es de $5.000 por semana, por persona y por cadena de supermercados. De este modo, los beneficiarios pueden obtener devoluciones semanales más altas combinando los descuentos disponibles.

Promociones de fin de año: cuáles son los descuentos de Cuenta DNI

Durante diciembre, se reforzarán los beneficios habituales de Cuenta DNI, con descuentos en comercios de cercanía, supermercados y eventos especiales como espectáculos culturales y musicales en zonas turísticas.

Además, llega el programa “ Mesumo Navidad ”, que permitirá acceder a vouchers con rebajas de hasta el 40%, acumulables con otras promociones vigentes.

Cuenta DNI renovó su cartilla de descuentos.

Las medidas buscan potenciar el comercio local y facilitar el acceso a servicios turísticos para miles de personas. También habrá cuotas sin interés en hotelería, transporte, automotores, balnearios y entretenimiento.

Los puntos principales de este programa

Habrá vouchers con descuentos del 20%, 30% y 40% con topes de $ 10.000, $ 20.000 y $ 30.000 respectivamente en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.

Los vouchers se deben canjear del 1 al 10 de cada mes hasta agotar stock.

Se podrán utilizar del 15 al 30 durante el próximo trimestre.

Se podrán canjear en más de una compra y será acumulable con otros beneficios vigentes de Cuenta DNI.

Cuenta DNI: todos los descuentos de diciembre

El Banco Provincia informó que durante el onceavo mes del 2025 el programa ofrece las siguientes promociones:

Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 20 de diciembre, con nuevo tope de $7.000 por persona, que se alcanza con $20.000 en consumos.

Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Supermercados: descuentos en distintas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas a la app en comercios adheridos.

Los descuentos de Navidad incluyen comercios y compras.

¿Cómo acceder a Cuenta DNI?

Aquellas personas que hayan cambiado o extraviado el celular y ya contaban con su usuario en Cuenta DNI deberán, sí o sí, actualizar sus datos biométricos para poder ingresar.

Ademán, tendrán que sacarle una foto al frente y el dorso de su Documento Nacional de Identidad (DNI). En caso de que el mismo haya vencido o se encuentre en trámite, no se podrá recuperar la cuenta.

Los requisitos: