A pocos días de la Navidad, los principales centros comerciales del país se preparan para una nueva edición de la Noche de los Shoppings, una jornada que combina horarios extendidos, promociones especiales y propuestas recreativas para incentivar las compras de fin de año.

El evento tendrá lugar el lunes 23 de diciembre, cuando los shoppings del Grupo IRSA extenderán su horario de atención hasta las 4 de la madrugada, con descuentos que, según informaron desde la compañía, podrán alcanzar hasta el 50% en locales adheridos.

Desde la empresa destacaron que la iniciativa busca ofrecer una experiencia integral, que combine oportunidades comerciales con entretenimiento y actividades para toda la familia, en uno de los momentos de mayor movimiento del calendario comercial.

Descuentos bancarios y promociones durante diciembre

Además de las rebajas propias de cada local, la Noche de los Shoppings estará acompañada por beneficios bancarios y promociones especiales que se desplegarán a lo largo de diciembre y, en particular, durante los días previos a la Navidad.

Entre las principales propuestas se destacan descuentos y cuotas sin interés con entidades como Banco Galicia, Banco Macro, Banco Provincia, ICBC, Santander, Naranja X y MODO, con beneficios que varían según el banco, la fecha y el shopping, e incluyen reintegros, planes en cuotas y promociones exclusivas para determinados segmentos de clientes.

Desde IRSA señalaron que estas acciones buscan potenciar el consumo en un contexto donde las familias priorizan el cuidado del gasto, sin resignar opciones para las compras navideñas.

Además, a lo largo de diciembre y especialmente durante el 23, los centros comerciales ofrecerán shows en vivo, actividades infantiles, espacios recreativos y sorteos, con una programación pensada para grandes y chicos.

Habrá desde fotos con Papá Noel, talleres navideños, espectáculos musicales y propuestas interactivas, hasta sorteos de premios importantes, entre ellos autos cero kilómetro, además de experiencias gastronómicas y artísticas.

Fuente: Archivo Fuente: Archivo

Cada shopping contará con una agenda propia, que podrá consultarse en sus redes oficiales, con actividades adaptadas a su público y a su ubicación.

Qué ofrecerá cada shopping durante la Noche de los Shoppings

En Abasto Shopping, la jornada incluirá shows musicales en vivo, con presentaciones destacadas durante la tarde y pasada la medianoche, además de actividades navideñas y encuentros con Papá Noel durante los días previos.

Alcorta Shopping sumará talleres infantiles, espacios de cuentos y propuestas familiares, mientras que Alto Avellaneda extenderá la presencia de Papá Noel y adaptará sus horarios especiales para el cierre de compras de fin de año.

En el interior del país, Alto Comahue, Alto Noa, Córdoba Shopping, Alto Rosario y Mendoza Shopping combinarán descuentos con experiencias que incluyen talleres, espectáculos, sorteos, activaciones con marcas y propuestas gastronómicas.

En la Ciudad de Buenos Aires, Distrito Arcos, Dot Baires Shopping y Patio Bullrich ofrecerán shows en vivo, experiencias tecnológicas, intervenciones artísticas y acciones comerciales exclusivas, mientras que Ribera Shopping, Soleil Premium Outlet y Terrazas de Mayo pondrán el foco en propuestas familiares, música, juegos y promociones especiales.

Desde IRSA remarcaron que diciembre es uno de los meses más importantes del año para los centros comerciales y que la Noche de los Shoppings se consolidó como un evento clave dentro del calendario de consumo.