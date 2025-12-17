En esta noticia
El último mes del año llega cargado de compromisos y celebraciones. Entre regalos y preparativos, el presupuesto familiar se ve exigido como nunca.
En este contexto, los bancos y las billeteras virtuales lanzaron promociones especiales para aliviar el bolsillo, con descuentos, reintegros y planes de financiación que se extienden hasta la Navidad.
Bancos: todos los descuentos para aprovechar esta Navidad
Santander:
Súper Miércoles con 30% de descuento en shoppings y marcas adheridas, hasta 9 cuotas sin interés pagando con MODO. El 24 de diciembre mantiene el 30% y 6 cuotas. El 20 de diciembre, 3 cuotas sin interés en jugueterías y bicicleterías con Getnet.
Banco Patagonia:
Hasta 30% de descuento y 3 cuotas para clientes con Plan Sueldo y Jubilados en shoppings. En indumentaria, entre el 17 y el 20, hasta 35% para segmentos especiales.
BBVA:
Del 18 al 20, 30% de descuento y 6 cuotas sin interés en indumentaria y jugueterías. En Mercado Libre, Frávega y Essen, hasta 18 cuotas sin interés.
Banco Nación:
Del 10 al 20, 30% de descuento en compras online pagando con QR desde BNA+ MODO. Del 15 al 24, 30% en shoppings y hasta 6 cuotas sin interés en indumentaria y jugueterías.
Banco Provincia:
Especial Navidad y Reyes con 20% de descuento y 4 cuotas sin interés entre el 20 y el 23. Con Cuenta DNI, descuentos del 20% al 35% en comercios de cercanía.
Banco Ciudad:
El 17 y 18, 30% en indumentaria y jugueterías pagando con QR o Buepp. En su tienda online, 12 cuotas sin interés en electro y tecnología.
ICBC:
Del 20 de diciembre al 5 de enero, 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en jugueterías adheridas.
Banco Credicoop:
Hasta 40% en fechas puntuales y 25% en supermercados durante todo diciembre. Beneficios en moda, turismo y gastronomía.
Banco Galicia:
Para clientes Galicia, 20% de ahorro y 25% para Éminent, sin tope y hasta 9 cuotas sin interés los días 16, 22 y 23.
Banco Supervielle:
Del 20 al 24, 20% a 40% de ahorro y 6 cuotas sin interés con MODO. Promociones online en electro, indumentaria y farmacias.
Banco Comafi:
Del 18 al 24, 30% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés en shoppings y jugueterías pagando con MODO.
Banco Columbia:
La entidad ofrece 30% en indumentaria, farmacias y electro con MODO. En supermercados, 20% semanal durante diciembre.
Banco Macro:
Del 18 al 20, 30% de ahorro sin tope y 6 cuotas sin interés en shoppings, jugueterías y vinotecas. Hasta 15 cuotas en electro y tecnología.
Banco del Sol:
El banco ofrece 20% en supermercados con MODO, hasta 12 cuotas sin interés en electro y hogar, y 25% de descuento en gastronomía.
Billeteras virtuales: ¿qué beneficios ofrecen?
MODO:
Del 10 al 20, 30% en compras online de electro, tecnología e indumentaria. Del 15 al 24, 30% en shoppings y descuentos del 20% al 30% en supermercados. Además, sorteo del millón para quienes paguen con la app.
Ualá:
Todos los viernes de diciembre, 25% en jugueterías y hasta 6 cuotas sin interés en su tienda online.
Naranja X:
Del 21 al 24, 30% en indumentaria, calzado y jugueterías, con Plan Z o hasta 6 cuotas sin interés. El 24 y 31, 25% en heladerías pagando con QR.
Mastercard:
La tarjeta ofrece 100% de descuento en viajes en colectivo en jornadas promocionales, 20% en kioscos Open 25 y 25% en farmacias Famacity.