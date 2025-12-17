El último mes del año llega cargado de compromisos y celebraciones. Entre regalos y preparativos, el presupuesto familiar se ve exigido como nunca.

En este contexto, los bancos y las billeteras virtuales lanzaron promociones especiales para aliviar el bolsillo, con descuentos, reintegros y planes de financiación que se extienden hasta la Navidad.

Bancos: todos los descuentos para aprovechar esta Navidad

Santander:

Súper Miércoles con 30% de descuento en shoppings y marcas adheridas, hasta 9 cuotas sin interés pagando con MODO. El 24 de diciembre mantiene el 30% y 6 cuotas. El 20 de diciembre, 3 cuotas sin interés en jugueterías y bicicleterías con Getnet.

Banco Patagonia:

Hasta 30% de descuento y 3 cuotas para clientes con Plan Sueldo y Jubilados en shoppings. En indumentaria, entre el 17 y el 20, hasta 35% para segmentos especiales.

BBVA:

Del 18 al 20, 30% de descuento y 6 cuotas sin interés en indumentaria y jugueterías. En Mercado Libre, Frávega y Essen, hasta 18 cuotas sin interés.

Banco Nación:

Del 10 al 20, 30% de descuento en compras online pagando con QR desde BNA+ MODO. Del 15 al 24, 30% en shoppings y hasta 6 cuotas sin interés en indumentaria y jugueterías.

Banco Provincia:

Especial Navidad y Reyes con 20% de descuento y 4 cuotas sin interés entre el 20 y el 23. Con Cuenta DNI, descuentos del 20% al 35% en comercios de cercanía.

Banco Ciudad:

El 17 y 18, 30% en indumentaria y jugueterías pagando con QR o Buepp. En su tienda online, 12 cuotas sin interés en electro y tecnología.

ICBC:

Del 20 de diciembre al 5 de enero, 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en jugueterías adheridas.

Banco Credicoop:

Hasta 40% en fechas puntuales y 25% en supermercados durante todo diciembre. Beneficios en moda, turismo y gastronomía.

Banco Galicia:

Para clientes Galicia, 20% de ahorro y 25% para Éminent, sin tope y hasta 9 cuotas sin interés los días 16, 22 y 23.

Banco Supervielle:

Del 20 al 24, 20% a 40% de ahorro y 6 cuotas sin interés con MODO. Promociones online en electro, indumentaria y farmacias.

Banco Comafi:

Del 18 al 24, 30% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés en shoppings y jugueterías pagando con MODO.

Banco Columbia:

La entidad ofrece 30% en indumentaria, farmacias y electro con MODO. En supermercados, 20% semanal durante diciembre.

Banco Macro:

Del 18 al 20, 30% de ahorro sin tope y 6 cuotas sin interés en shoppings, jugueterías y vinotecas. Hasta 15 cuotas en electro y tecnología.

Banco del Sol:

El banco ofrece 20% en supermercados con MODO, hasta 12 cuotas sin interés en electro y hogar, y 25% de descuento en gastronomía.

Billeteras virtuales: ¿qué beneficios ofrecen?

MODO:

Del 10 al 20, 30% en compras online de electro, tecnología e indumentaria. Del 15 al 24, 30% en shoppings y descuentos del 20% al 30% en supermercados. Además, sorteo del millón para quienes paguen con la app.

Ualá:

Todos los viernes de diciembre, 25% en jugueterías y hasta 6 cuotas sin interés en su tienda online.

Naranja X:

Del 21 al 24, 30% en indumentaria, calzado y jugueterías, con Plan Z o hasta 6 cuotas sin interés. El 24 y 31, 25% en heladerías pagando con QR.

Mastercard:

La tarjeta ofrece 100% de descuento en viajes en colectivo en jornadas promocionales, 20% en kioscos Open 25 y 25% en farmacias Famacity.