Un desarrollo científico sin precedentes podría transformar radicalmente la medicina de emergencia y el tratamiento de mordeduras de reptiles a escala global.

A partir del estudio del caso de Timothy Friede, un hombre que pasó décadas inyectándose dosis graduadas de veneno y sobreviviendo a ataques de especies mortales , investigadores identificaron mecanismos inmunológicos extraordinarios en su sistema sanguíneo.

El hallazgo, publicado en la revista Cell, confirma la presencia de defensas biológicas capaces de bloquear neurotoxinas de diversos orígenes, lo que representa el primer paso firme hacia la creación de un suero antiveneno de espectro universal.

Los hallazgos clave en la sangre de Timothy Friede

El análisis detallado de la respuesta inmune desarrollada por Friede permitió a los científicos aislar componentes biológicos únicos en la historia de la toxicología.

Entre los puntos más relevantes del estudio se destacan:

Anticuerpos neutralizantes de amplio espectro: Se detectaron dos anticuerpos específicos con la capacidad de inhibir las neurotoxinas de diferentes familias de Se detectaron dos anticuerpos específicos con la capacidad de inhibir las neurotoxinas de diferentes familias de serpientes peligrosas.

Inmunidad adaptativa extrema: Tras haber sobrevivido a mordeduras de cobras egipcias y a cuadros severos de coma, su organismo construyó una barrera biológica sin precedentes.

Desarrollo de una fórmula sintética: Los especialistas trabajan en combinar estos anticuerpos con fármacos complementarios para sintetizar un cóctel antídoto único.

Descubren en el cuerpo de un hombre expuesto a 200 serpientes la clave para un antídoto universal Imagen ilustrada con IA

Un impacto potencial para salvar miles de vidas

En la actualidad, las picaduras de serpiente causan aproximadamente 140.000 muertes al año en todo el mundo.

El principal obstáculo de la terapia tradicional radica en que los sueros existentes son específicos para cada especie, lo que exige identificar con precisión al reptil y contar con la dosis exacta en los centros de salud.

La posibilidad de producir un antídoto universal a partir de los descubrimientos en el organismo de Friede promete reducir drásticamente los tiempos de atención en emergencias, eliminando la dependencia de sueros individuales y salvando miles de vidas en zonas de alto riesgo.