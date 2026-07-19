En esta noticia Por qué mintió sobre una boa perdida

Una boa perdida en la Ciudad de Buenos Aires. Parecía el guion de una película. Y no se aleja tanto de la realidad. La historia de una boa llamada “Piti”, de más de tres metros de largo que supuestamente había desaparecido el jueves por la tarde tras escapar de una terraza en el barrio porteño de Colegiales, causó alarma en el sector. Pero se trató de una falsa alarma.

El vecino confirmó que mintió para vender su emprendimiento, lo que provocó enojo en los vecinos del barrio, y ahora podría tener problemas con la Justicia, como detalló la Agencia de Noticias Argentina, que difundió originalmente la historia.

Por qué mintió sobre una boa perdida

Luego de la difusión del caso, el hombre pidió la réplica a la agencia Noticias Argentinas y expuso: “Se me fue de las manos. Sin querer la historia tomó mucho vuelo. Me quiero comunicar para traer tranquilidad”.

Según explicó, el objetivo de la campaña era “darle algo visibilidad y un giro publicitario con nuevos carteles” en los que ofrecía su trabajo como paseador de perros, algo que por el momento no resultó.

Qué sanciones podría recibir por la falsa alerta

Por el momento no trascendió si el hombre recibió alguna sanción o notificación por parte de la Justicia, pero el Ministerio Público Fiscal podría tomar cartas en el asunto debido a que el episodio provocó una alarma pública que se replicó en varios lugares.