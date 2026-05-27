Un equipo internacional de científicos liderado por el CONICET descubrió los restos fósiles de un reptil muy antiguo. El hallazgo se realizó en la provincia patagónica de Río Negro y contó con el apoyo de la National Geographic Society.

El estudio de los restos fue publicado recientemente en la prestigiosa revista científica Scientific Reports. Los investigadores encontraron el esqueleto de un lagarto terrestre que vivió hace 70 millones de años. Este descubrimiento es único, porque se trata del fósil de su tipo más completo hallado en Sudamérica para esa época.

Un antiguo lagarto con una forma especial

La nueva especie fue bautizada por los científicos con el nombre de Paleoteius lakui. Se trata de un lagarto muy pequeño que midió un poco más de 15 centímetros de largo. El animal habitó la Tierra justo en el período previo a la gran extinción masiva que terminó con los dinosaurios.

Su cabeza era muy particular, ya que tenía un cráneo adornado con pequeñas protuberancias en la piel. Además, sus mandíbulas estaban llenas de dientes muy finos y del mismo tamaño que usaba para atrapar insectos.

Los expertos descubrieron que este animal pertenece a un gran grupo de lagartos llamados escincomorfos. En la actualidad, este grupo incluye a diversas lagartijas que viven en casi todo el mundo.

El cuerpo reconstruido (Créditos: Lautaro Rodríguez Blanco) Conicet Lautaro R. Blanco

El estudio que llevó al hallazgo

Encontrar restos de animales tan pequeños es muy difícil porque sus huesos son frágiles y se rompen fácil. Para estudiar el cráneo de solo dos centímetros, los científicos usaron tecnología especial con rayos X especiales.

Este método permitió a los investigadores reconstruir el interior del fósil en tres dimensiones sin dañarlo. Para lograr este meticuloso análisis, los especialistas trabajaron en conjunto con expertos de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Este hallazgo es clave porque en el hemisferio sur se conocen muy pocos fósiles de lagartos de esa era. El descubrimiento ayuda a llenar un vacío de información de millones de años en la historia de la Patagonia.

Por otro lado, el Paleoteius lakui demuestra que estos reptiles ya se habían dividido en muchos grupos antes de la extinción de los dinosaurios. Gracias a este pequeño esqueleto, la ciencia da un nuevo paso en la evolución de los animales de la era jurásica.