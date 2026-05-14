Una nueva especie de lagartija fue descubierta por científicos en el norte de los Andes peruanos, dentro del Bosque de Protección de Pagaibamba, una reserva natural ubicada en la región de Cajamarca. El hallazgo fue anunciado por el Servicio Natural de Áreas Protegidas de Perú (Sernarp), que destacó la importancia ecológica de esta zona protegida. El descubrimiento quedó registrado en una investigación científica publicada en la revista Zootaxa, donde además se reportaron otras cuatro nuevas especies halladas en los Andes peruanos, informó EFE. La especie fue bautizada como Petracola ianwhitei y habita bajo rocas y troncos en el borde del bosque nublado y en áreas abiertas situadas entre los 2770 y 3172 metros sobre el nivel del mar. El descubrimiento forma parte de un estudio más amplio encabezado por Lourdes Y. Echevarría, investigadora del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), junto con Pablo J. Venegas y Luis A. García-Ayachi, integrantes de Rainforest Partnership y del Instituto Peruano de Herpetología. En la investigación también participaron Antonio García-Bravo, de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, y Omar Torres-Carvajal, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). El trabajo científico fue desarrollado en distintas zonas de la cordillera Occidental y la cordillera Central de los Andes peruanos, donde se identificaron las nuevas especies de reptiles. La nueva especie identificada pertenece al grupo de las lagartijas andinas y presenta características únicas que la diferencian de otros reptiles del mismo género. Según explicaron los investigadores, Petracola ianwhitei no presenta dicromatismo sexual y se distingue principalmente por variaciones en el número de escamas y por sus patrones de colores rojizos y negros. Además, los científicos detectaron la ausencia de ciertas estructuras presentes en especies cercanas, rasgo que permitió establecer diferencias claras respecto de otras especies del género Petracola. Estas particularidades fueron claves para confirmar que se trata de una especie nunca antes registrada por la ciencia. El descubrimiento de Petracola ianwhitei vuelve a poner en evidencia la enorme biodiversidad que albergan los Andes peruanos y la relevancia de las áreas naturales protegidas para la conservación de especies únicas. Sernarp destacó además que el Bosque de Protección Pagaibamba cumple funciones fundamentales para las poblaciones locales, ya que garantiza el suministro de agua para consumo humano y uso agrícola en los municipios de Querocoto, Llama y Huambos. También contribuye a la conservación de suelos y a la regulación del ciclo hidrológico de la región, factores esenciales para el equilibrio ambiental de la zona.