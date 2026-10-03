La revisión científica reunió los resultados de 17 estudios sobre alimentación y salud capilar.

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La caída del cabello puede estar relacionada con diferentes factores y la alimentación aparece entre los aspectos que siguen siendo estudiados. Una revisión científica encontró una asociación entre un mayor consumo de bebidas azucaradas y una mayor pérdida de cabello.

El trabajo reunió los resultados de 17 estudios, que en conjunto incluyeron a 61.332 participantes. Los investigadores analizaron cómo distintos alimentos, bebidas y nutrientes podían relacionarse con la salud capilar.

La investigación fue realizada por Nuno Gomes, Nuno Silva y Beatriz Teixeira, de la Universidad de Oporto, en Portugal. El artículo fue publicado inicialmente en línea en agosto de 2025 y forma parte del volumen de julio de 2026 de la revista científica Nutrition and Health.

¿Qué hábito podría estar relacionado con la caída del cabello?

Entre los resultados, los investigadores observaron que un mayor consumo de bebidas azucaradas se relacionó con una mayor caída del cabello. Una asociación similar apareció con el consumo de bebidas alcohólicas.

Esto no significa que tomar una bebida azucarada provoque necesariamente la pérdida de cabello. La revisión encontró una correlación entre ambos factores, por lo que no permite establecer por sí sola una relación directa de causa y efecto.

De hecho, los propios investigadores señalaron que todavía hacen falta más estudios para profundizar en estas asociaciones y poder elaborar recomendaciones sobre alimentación y salud capilar basadas en evidencia más sólida.

¿Qué alimentos y nutrientes analizaron los investigadores?

El trabajo no se concentró únicamente en las bebidas azucaradas. Los 17 estudios incluidos analizaron diferentes componentes de la alimentación, entre ellos vitamina D, hierro, proteínas, soja, vegetales crucíferos, bebidas alcohólicas y bebidas azucaradas, además de determinados suplementos.

La vitamina D fue el nutriente más estudiado, ya que apareció en cinco de las investigaciones incluidas. Por su parte, la alopecia y la caída del cabello estuvieron entre los principales parámetros utilizados para analizar la salud capilar.

Los resultados mostraron que niveles más altos de vitamina D y hierro se relacionaron de manera inversa con la alopecia. También se encontraron asociaciones favorables entre algunos parámetros de salud del cabello y el consumo de proteínas, productos de soja y vegetales crucíferos.

La vitamina D y el hierro también estuvieron entre los nutrientes evaluados en la investigación. Shutterstock

¿Qué concluyó el estudio sobre la alimentación y el cabello?

Los autores plantearon que la alimentación y determinados nutrientes podrían tener un papel relevante en la salud del cabello. En particular, la revisión encontró resultados favorables vinculados con la vitamina D y el hierro, mientras que el mayor consumo de bebidas azucaradas y alcohólicas estuvo asociado con un mayor riesgo de caída del cabello.

Sin embargo, los investigadores remarcaron que se necesitan nuevas investigaciones para comprender mejor estas relaciones. Por ese motivo, los resultados no implican que eliminar las bebidas azucaradas sea por sí solo un tratamiento contra la caída del cabello ni permiten atribuir el problema a un único alimento.