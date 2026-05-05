El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, encendió las alertas por las rickettsiosis, enfermedades transmitidas por pulgas y garrapatas que “pueden ser mortales”, especialmente si no se detectan y atienden a tiempo en la población. De acuerdo con el comunicado del IMSS, estos padecimientos bacterianos provocan síntomas como fiebre intensa, malestar general y dolor muscular, por lo que “acude inmediatamente a la unidad de salud más cercana” ante cualquier señal tras contacto con estos vectores. El organismo también subrayó la importancia de la prevención cotidiana, recordando que “una sola garrapata o pulga es señal de alerta”, por lo que es clave mantener vigilancia constante tanto en el hogar como en mascotas. La rickettsiosis abarca un grupo de enfermedades infecciosas causadas por bacterias del género Rickettsia, que se transmiten por vectores como pulgas, piojos y garrapatas, siendo estas últimas una de las principales fuentes de contagio en México. Ante este panorama, el IMSS enfatiza la necesidad de actuar de forma preventiva y acudir a revisión médica oportuna, especialmente en regiones donde estos vectores son frecuentes o tras viajes a zonas de riesgo. El IMSS recomienda mantener la vivienda limpia, evitar que mascotas deambulen libremente y realizar revisiones constantes para detectar la presencia de pulgas o garrapatas en el cuerpo y en animales domésticos. Asimismo, señala que bañar regularmente a perros y gatos, llevarlos al veterinario y revisar diariamente la piel puede marcar la diferencia para prevenir infecciones graves y posibles complicaciones mortales.