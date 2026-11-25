Llega una alerta amarilla por tormentas este miércoles 25 de noviembre: se espera actividad eléctrica, precipitación de 70 mm y ráfagas intensas en Misiones

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para este miércoles 25 de noviembre en la provincia de Misiones.

Según el informe, las zonas estarán afectadas por tormentas aisladas, “algunas fuertes o localmente severeas”.

Las mismas podrán estar acompañadas “por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas”.

En este marco, se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, los cuales pueden ser superados de manera puntual.

Zonas afectadas por la alerta amarilla por tormentas

Candelaria.

Capital.

Libertador General San Martín.

San Ignacio.

25 de Mayo.

Apóstoles.

Cainguás.

Concepción.

Leandro N. Alem.

Oberá.

San Javier.

Sur de Guaraní.

Norte de Guaraní.

San Pedro.

Zona alta de General Manuel Belgrano.

Zona alta de Montecarlo.

Eldorado.

Iguazú.

Zona baja de General Manuel Belgrano.

Zona baja de Montecarlo.

Posadas, la capital de la provincia, continuará con tormentas en lo que resta de la mañana, tormentas fuertes por la tarde y tormentas aisladas por la noche. La máxima será de 27°C y la mínima de 20°C.

Llega una alerta amarilla por tormentas este miércoles 25 de noviembre: se espera actividad eléctrica, precipitación de 70 mm y ráfagas intensas en Misiones. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN

Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” .

Recomendaciones por tormenta:

Evitar salir. No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua Cerrar y alejarte de puertas y ventanas. Retirar o asegurar objetos que pue dan ser arrastrados por el viento. Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo estará el clima en CABA

En tanto, la Ciudad de Buenos Aires tendrá una máxima de 29°C y una mínima de 17°C con cielo despejado durante todo el miércoles.

El jueves 26 la máxima será de 27°C y la mínima será de 15°C con cielo ligeramente nublado por la mañana, algo nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche.