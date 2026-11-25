El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para este miércoles 25 de noviembre en la provincia de Misiones.
Según el informe, las zonas estarán afectadas por tormentas aisladas, “algunas fuertes o localmente severeas”.
Las mismas podrán estar acompañadas “por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas”.
En este marco, se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, los cuales pueden ser superados de manera puntual.
Zonas afectadas por la alerta amarilla por tormentas
- Candelaria.
- Capital.
- Libertador General San Martín.
- San Ignacio.
- 25 de Mayo.
- Apóstoles.
- Cainguás.
- Concepción.
- Leandro N. Alem.
- Oberá.
- San Javier.
- Sur de Guaraní.
- Norte de Guaraní.
- San Pedro.
- Zona alta de General Manuel Belgrano.
- Zona alta de Montecarlo.
- Eldorado.
- Iguazú.
- Zona baja de General Manuel Belgrano.
- Zona baja de Montecarlo.
Posadas, la capital de la provincia, continuará con tormentas en lo que resta de la mañana, tormentas fuertes por la tarde y tormentas aisladas por la noche. La máxima será de 27°C y la mínima de 20°C.
Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN
Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Recomendaciones por tormenta:
- Evitar salir.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrar y alejarte de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que pue dan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo estará el clima en CABA
En tanto, la Ciudad de Buenos Aires tendrá una máxima de 29°C y una mínima de 17°C con cielo despejado durante todo el miércoles.
El jueves 26 la máxima será de 27°C y la mínima será de 15°C con cielo ligeramente nublado por la mañana, algo nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche.