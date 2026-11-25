Una fuerte tormenta costera se aproxima al sur de Nueva Inglaterra para este jueves 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias. El Servicio Meteorológico Nacional de Boston/Norton prevé períodos de lluvia intensa, vientos fuertes y posibles inundaciones costeras durante el feriado y el viernes 27.
El pronóstico indica que la lluvia avanzaría de sur a norte entre media mañana y las primeras horas de la tarde del jueves. Según el organismo, las actividades de la mañana podrían realizarse con poca o ninguna lluvia, dependiendo de cuándo lleguen las precipitaciones a cada zona.
Cuánta lluvia se espera y cuándo soplarán los vientos más fuertes
El organismo estima acumulados de entre 25 y 51 milímetros (1 a 2 pulgadas) en buena parte de la región. Los valores más altos podrían concentrarse a lo largo de la autopista interestatal I-95. El pronóstico señala que, si se producen anegamientos por la lluvia, serían más probables en áreas urbanas bajas o con drenaje deficiente.
Las ráfagas más fuertes se esperan entre el jueves por la noche y la madrugada del viernes, especialmente cerca de la costa. El boletín contempla ráfagas que podrían superar los 72 km/h (45 mph). En puntos del litoral podrían acercarse a los 97 km/h (60 mph), aunque el organismo señala que ese escenario es menos probable.
Dónde hay riesgo de inundaciones costeras
El Servicio Meteorológico Nacional sigue de cerca la costa este de Massachusetts y las islas por la combinación de mareas altas, fuerte oleaje y viento del sudeste. En Boston, un cambio de pocas horas en la llegada de las ráfagas más fuertes podría hacerlas coincidir con una marea más alta y agravar los anegamientos en las zonas bajas. El organismo también prevé posible erosión de playas.
El boletín incluyó una vigilancia de tormenta para las aguas costeras del sur y una vigilancia por vientos de temporal para las aguas del este, incluido el puerto de Boston. Mar adentro, las olas podrían superar los 6 metros (20 pies), principalmente en las aguas del sur el jueves y en las del este el viernes.