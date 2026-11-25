La lluvia avanzaría de sur a norte en Nueva Inglaterra entre media mañana y las primeras horas de la tarde del jueves 26.

Una fuerte tormenta costera se aproxima al sur de Nueva Inglaterra para este jueves 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias. El Servicio Meteorológico Nacional de Boston/Norton prevé períodos de lluvia intensa, vientos fuertes y posibles inundaciones costeras durante el feriado y el viernes 27.

El pronóstico indica que la lluvia avanzaría de sur a norte entre media mañana y las primeras horas de la tarde del jueves. Según el organismo, las actividades de la mañana podrían realizarse con poca o ninguna lluvia, dependiendo de cuándo lleguen las precipitaciones a cada zona.

Cuánta lluvia se espera y cuándo soplarán los vientos más fuertes

El organismo estima acumulados de entre 25 y 51 milímetros (1 a 2 pulgadas) en buena parte de la región. Los valores más altos podrían concentrarse a lo largo de la autopista interestatal I-95. El pronóstico señala que, si se producen anegamientos por la lluvia, serían más probables en áreas urbanas bajas o con drenaje deficiente.

Las ráfagas más fuertes se esperan entre el jueves por la noche y la madrugada del viernes, especialmente cerca de la costa. El boletín contempla ráfagas que podrían superar los 72 km/h (45 mph). En puntos del litoral podrían acercarse a los 97 km/h (60 mph), aunque el organismo señala que ese escenario es menos probable.

Dónde hay riesgo de inundaciones costeras

El Servicio Meteorológico Nacional sigue de cerca la costa este de Massachusetts y las islas por la combinación de mareas altas, fuerte oleaje y viento del sudeste. En Boston, un cambio de pocas horas en la llegada de las ráfagas más fuertes podría hacerlas coincidir con una marea más alta y agravar los anegamientos en las zonas bajas. El organismo también prevé posible erosión de playas.

La tormenta de Acción de Gracias podría dejar entre 25 y 51 milímetros de lluvia en el sur de Nueva Inglaterra. rawpixel.com / Teddy Rawpixel

El boletín incluyó una vigilancia de tormenta para las aguas costeras del sur y una vigilancia por vientos de temporal para las aguas del este, incluido el puerto de Boston. Mar adentro, las olas podrían superar los 6 metros (20 pies), principalmente en las aguas del sur el jueves y en las del este el viernes.